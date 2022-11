Rockwell Automation ernennt Hiperbaric als Gold-OEM-Partner

Hochdruckanwendungsspezialist erhält als erstes Unternehmen in Spanien den Status eines OEM-Partners

Düsseldorf, 2. November 2022 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Hiperbaric – ein Unternehmen, das sich auf industrielle Vorrichtungen für Hochdrucktechnologien spezialisiert hat – den Status als Gold-OEM-Partners erhalten hat.

Das umfassende OEM-Partnerprogramm von Rockwell Automation wurde zur Unterstützung von OEMs auf der ganzen Welt ins Leben gerufen und bietet Unterstützung bei dem Design, der Entwicklung und der Bereitstellung innovativer Geräte, welche die Lösungen von Rockwell Automation enthalten. Alle Beteiligten sehen in dem Programm eine strategische Chance, die Faktoren wie Wachstum, Innovation und Marktpotenzial unterstützt und fördert.

Fabrizio Scovenna, Sales Director OEM, South EMEA, bei Rockwell Automation, erklärt hierzu: „Der Begriff Hochdruck beschreibt auch die Märkte, in denen Hiperbaric tätig ist. Das Unternehmen hat sich angesichts diesen Drucks auf der Grundlage von Qualität und Zuverlässigkeit einen guten Ruf erarbeitet, und ich bin überzeugt, dass die noch engere Beziehung zu unserem Partner dazu beitragen wird, diesen Ruf noch weiter zu verbessern.“

Um eine bedarfs- und leistungsabhängige Teilnahme zu ermöglichen, hat Rockwell Automation Ende 2020 sein OEM-Partnerprogramm noch weiter entwickelt und ausgebaut. Das Programm, an dem inzwischen weltweit fast 3.500 Hersteller beteiligt sind, bietet diesen einen verbesserten Marktzugang, vereinfachte Abläufe und Prozesse und eine standardisierte Produktausrichtung. So können alle Beteiligten die Technologie von Rockwell Automation optimal und in vollem Umfang nutzen. Rockwell Automation rechnet damit, dass sich weitere Platin-Partner sowie eine Reihe an Gold-, Silber- und Bronze-Partnern dem Programm anschließen werden. Für Maschinen- und Anlagenbauer stellt das Partner-Programm damit eine erstklassige Gelegenheit zur Sicherung des Geschäftserfolges dar.

„Der Beitritt zum Rockwell Automation OEM-Partnerprogramm ist ein wichtiger Schritt für uns“, berichtet Miguel Hernando, Chief Operating Officer bei Hiperbaric. „Unsere Technologien für die Hochdruckverarbeitung, das heiß-isostatische Pressen und die Wasserstoffgasverdichtung bedienen kritische Märkte mit hohen Toleranzen. Daher ist es wichtig, dass wir enge Beziehungen zu unserem Lieferanten von Automatisierungs- und Informationssystemen pflegen, der – in diesem Fall – auch ein weltweit führender Anbieter in diesen Märkten ist.“

Für weitere Informationen über das OEM-Partnerprogramm von Rockwell Automation oder um weitere Informationen von Ihrem lokalen Vertriebsbüro anzufordern, klicken Sie bitte hier.

Über Hiperbaric

Hiperbaric ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf die industrielle Ausrüstung für Hochdrucktechnologien spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und fertigt industrielle Hochdruckvorrichtungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie – mit Anlagen auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2018 entwickelte das Unternehmen eine neue Linie von Industriemaschinen für das heiß isostatische Pressen (HIP), die für kritische Industriekomponenten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Öl und Gas, Automobil und medizinische Implantate verwendet werden. Auch in einem anderen innovativen Geschäftszweig macht das Unternehmen stetig Fortschritte: der Hochdruck-Wasserstoffverdichtung für erneuerbare Energien, um an der Herausforderung der nachhaltigen Mobilität teilzuhaben. www.hiperbaric.com

Über das PartnerNetwork™-Programm von Rockwell Automation

Rockwell Automation ist davon überzeugt, dass wir gemeinsam besser sind – und wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir ein umfassendes, globales Partner-Ökosystem mit marktführender Technologie, hervorragendem Support und Dienstleistungen sowie einem integrierten und optimierten Geschäftsansatz bieten. Seien Sie international erfolgreich, indem Sie das breite Spektrum an innovativen Technologien und Dienstleistungen unseres Netzwerks nutzen, die kein einzelner Anbieter allein bereitstellen kann. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie das PartnerNetwork™ dazu beiträgt, den Wert des Connected Enterprise zu realisieren, besuchen Sie das PartnerNetwork-Programm.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com

