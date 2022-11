E-Learning-Trends 2023: Auf dem iSpring Day 2022 Expert*inenn treffen

iSpring Solutions Inc., ein weltweit anerkannter Anbieter von E-Learning-Software und -Diensten organisieren iSpring Day – eine große E-Learning-Veranstaltung in Deutchland am 10. November 2022

2. November 2022 – Würzburg – iSpring Solutions Inc., ein weltweit anerkannter Anbieter von E-Learning-Software und -Diensten und lern.link GmbH – einer Integrationsberater für die erfolgreiche Wissensvermittlung und den Einsatz von Software für Trainings -organisieren iSpring Day – eine große E-Learning-Veranstaltung in Deutchland am 10. November 2022 in Veitshöchheim (bei Würzburg)

iSpring Day 2022: Die E-Learning-Konferenz für Gamechanger

Wie sehen E-Learning-Konzepte einer digitalisierten Gesellschaft aus? Wie lassen sich E-Learning-Projekte sinnvoll in bestehende Organisationsstrukturen implementieren? Und wie gehe ich solche Vorhaben praktisch an? Auf dem iSpring Day 2022 erhalten Beschäftigte im Personalwesen, Coaches, HR-Beauftragte und Interessierte Einblicke in eine Software, mit der Organisationen eine ganzheitliche, digitale und zukunftsorientierte Personalentwicklung angehen können.

Auf dem iSpring Day 2022 kommen Top-Branchenexpert*innen zusammen, um den Teilnehmenden zu zeigen, wie sie auf einfache, erfolgreiche Weise sinnvolle E-Learnings einführen und aufbauen.

How To: E-Learning erfolgreich im Unternehmen einführen

In praxisorientierten Sessions zu Themen wie „Einführung digitaler Trainings in Unternehmen mit iSpring Suite 11“ und der „Entwicklung effektiver Online Kurse“ bekommen Teilnehmende einen Eindruck der Bandbreite und Einsatzorte der iSpring-Software und sie erfahren, wie einfach ein durchdachtes E-Learning-Konzept mit einem benutzerfreundlichen System wie iSpring technisch umgesetzt werden kann. Zudem zeigen die Speaker*innen, wie E-Learning-Formate mit Methoden wie Storytelling und Storyboarding interessant und zielgruppengerecht gestaltet werden können.

Repair-Café für überholte E-Learning-Projekte

Etwas zeitversetzt öffnet an diesem Tag das Repair-Café seine Türen. Hier werden E-Learning-Module, die schon etwas in die Zeit gekommen sind, mit einfachen Tipps und unter Einsatz von modernen Formaten optimiert und ansprechend gestaltet.

Vielleicht gibt es auch ein Thema, was Teilnehmende gern in einem E-Learning-Format kommunizieren möchten – aber nur wie? Die Gäste dieses Tages können ihre Themen und überholte E-Learnings mitbringen und im Repair-Café gemeinsam mit Profis daran arbeiten. In einer Session von 10:00 bis 12:45 Uhr machen Claudia Musekamp und Nele Arndt von Infoport live Vorschläge und geben Tipps für die Optimierung von E-Learning-Modulen.

E-Learning Marktplatz für Tools und Formate

Am Nachmittag können sich die Teilnehmenden des iSpring Day 2022 auf dem „Marktplatz“ zu speziellen Themen informieren. An verschiedenen Ständen gibt es Informationen, Best Practice und Hilfe zu Themenschwerpunkten wie diesen:

Quizmaker: Wie nutze ich den Gamification-Ansatz in meinen E-Learning-Angeboten?

Interaktionen: Wie bringe ich durch interaktive Formate einen lebendigen Austausch in meine Präsentation?

Dialogsimulationen und Branching-Szenarien: Wie hole ich durch geeignete Formate Lernende ab und fördere das selbstständige Aneignen von Wissen?

Screencasts: Wie erstelle ich schnell und professionell Video-Trainings mit dem Einsatz von Bildschirmaufzeichnungen?

PowerPoint-Tricks für die schnelle Entwicklung von E-Learning-Inhalten

iSpring Suite 11: Wie funktioniert die Software und welche Benefits bietet sie meiner Organisation?

Webelemente: Welche Elemente gibt es und wie setze ich sie wann ein?

Nach dem Ausflug auf den Marktplatz erhalten die Teilnehmenden in einer praxisorientierten Session mit Best Practise-Beispielen zum E-Learning wertvolle Inspirationen für eigene Projekte. Zudem gibt es eine Fragerunde zur neuen iSpring Suite 11 und Hinweise zur optimalen Anwendung.

Präsentation der Gewinner*innen der iSpring Championship Challenge

Zum Abschluss des iSpring Day 2022 werden die Gewinner*innen der iSpring Championship Challenge gekürt. Bis zum 1. November 2022 konnten sich Teilnehmende des iSpring Days 2022 mit ihrem E-Learning-Projekt bewerben. An diesem Tag werden die besten Online-Kurse, die mit iSpring Suite Max erstellt wurden, prämiert. Die Details der Challenge sind hier -> https://lern.link/kurse-events/lern-link-live-2022/ispring-day-2022-lernlink/ispring-day-2022-challenge-lernlink/

Ich will dabei sein!

Anmeldungen zum iSpring Day 2022 sind noch möglich. Gern können Teilnehmende eigene Themen und Fragen mitbringen, um sie mit Expert*innen zu diskutieren. Der Tagungsort ist wenige Fahrminuten von Würzburg entfernt und sehr gut mit dem ÖPNV und dem Auto zu erreichen.

Programm und Anmeldung sind unter folgendem Link ->https://lern.link/ispring-day-2022/

Wann?

10. November 2022

Wo?

Mainfrankensäle

Mainlände 1

97209 Veitshöchheim (bei Würzburg)

iSpring

Frau Natalie Dolgopolova

Kluuvikatu 7

00100 Helsinki

Finnland

fon ..: +49 815 248 03919

web ..: https://www.ispringlearn.de/ispring-suite

email : natalia.dolgopolova@ispring.com

iSpring ist ein globales Softwareunternehmen, das End-to-End-E-Learning-Lösungen bereitstellt, welche weltweit von über 59000 Kunden im Unternehmensbereich und im akademischen Sektor genutzt werden (Bayer, Dell, Google, Microsoft, Unilever, Boeing, Nike und viel mehr

Weltmarken).

21 Jahre am Markt – seit 2001 entwickeln wir hochwertige Produkte für E-Learning und Online-Training.

Hauptprodukte:

· iSpring Suite ist ein benutzerfreundliches Autoren-Toolkit zur Erstellung interaktiver E-Learning-Kurse mit Quizzen, Dialogsimulationen, Bewertungen und Screencasts direkt in PowerPoint. Es ist eine ideale Lösung zur Entwicklung von Lerninhalten für betriebliche Einarbeitung, Produktschulungen und Bewertungen.

· iSpring Learn ist ein Cloud-basiertes LMS für Unternehmensschulungen. Dank seiner intuitiven Oberfläche ist es sowohl für Lernende als auch für Schulungsleiter leicht zu bedienen.

