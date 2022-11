Prüftermine der Sportgeräte nicht vergessen!

Digitale Verwaltung der Sportgeräte im Fitnessstudio auf dem Vormarsch

Solche Wartungen umfassen in der Regel das Prüfen von Verschleißteilen wie Keil- oder Flachriemen, Gummi- oder Seilzügen, Gelenke und Lager, etc. Die Prüfung hat durch sachkundiges Fachpersonal zu erfolgen. Der Sachkundige hat die entsprechende Fachkompetenz mitzubringen, um sicherheitstechnische Mängel festzustellen, diese zu beurteilen und zu dokumentieren. Wichtige Hinweise zur Sicherheit und Prüfung zu Sportstätten und Sportgeräte liefert hierbei die DGUV Information 202-044.

Der Studiobetreiber haftet grundsätzlich für den entstandenen Schaden. Dies gilt auch, wenn das angestellte Personal eine Pflichtverletzung begangen hat. Eine nicht sachgemäße Prüfung kann bei einem Schaden den Versicherungsschutz kosten und der Studiobetreiber bleibt auf seinen Kosten sitzen. Besser ist es, vorgeschriebene Prüfungen effizient und transparent zu planen sowie revisionssicher und systematisiert zu dokumentieren. Hier kommt man um eine digitale Unterstützung nicht herum.

Digitale Verwaltung der Sportgeräte auf dem Vormarsch.

Die damit verbundenen Pflichten können mit dem Wartungsplaner von Hoppe effizient abgebildet und im Blick behalten werden. Der branchenunabhängige Wartungsmanager deckt alle Aspekte Wartungsmanagement vollumfänglich ab. Das Programm ermöglicht vorausschauend zu planen, beispielsweise zu welchen Zeitpunkt Wartungen und Inspektionen anstehen. Die Software liefert eine exakte Übersicht über ausgeführte und anstehende Prüfungen und verwaltet effizient sämtliche Prüftermine und Vorschriften.

Alle Aspekte und Vorschriften im Rahmen der Betriebsmittelwartung deckt der Wartungsplaner effizient und rechtssicher ab. Damit ist der Unternehmer entsprechend auf Kontrollen durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft jederzeit gut vorbereitet.

Der Wartungsplaner erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen

Der Gesetzgeber hat für fast alle Sportgeräte im Fitnessstudios zahlreiche detaillierte Arbeitsschutzregelungen und Prüfrichtlinien erlassen.

Darüber hinaus müssen diese Vorgänge und ihre Ergebnisse im Schadensfall auch sorgfältig belegt und dokumentiert werden. Der Wartungsplaner gewährleistet hierbei Prüfprotokolle, die sämtliche Vorgaben erfüllen. Dies ist wichtig bei Überprüfungen durch Genossenschaften oder bei Zertifizierungsaudits. In diesem Zuge ist immer der Nachweis zu erbringen, wann und mit welchem Ergebnis die Fachkundeprüfung stattgefunden hat.

Mit der richtigen Software Prüftermine vorausschauend planen und dokumentieren

Mit wenigen Klicks können die Zuständigen Dokumente erstellen, archivieren und pflegen. Alle zu prüfenden Sportgeräte werden mit relevanten Daten erfasst. Der Wartungsplaner kann in verschiedenen Kategorien unterteilt werden. Beispielsweise in den Klassifikationen Wartung, Prüfung, Reparatur, Instandsetzung sowie Prüftermin und Unterweisung. Darüber hinaus können Kennzahlen grafisch aufbereitet und in verschiedenen Formaten im- und exportiert werden. Sämtliche relevante Daten und Prüfberichte sind bei Betriebsprüfungen stets griffbereit.

Das Wartungsmanagement ist ein komplexer Prozess, da es viele Aspekte mit einbezieht. Ob Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Elektrosicherheit oder Arbeitsmedizin, jedes Fitnessstudio ist auf professionelles Wartungsmanagement angewiesen. Der Wartungsplaner ist hierfür die ideale Praxissoftware und sorgt für Transparenz und revisionssichere Dokumentation.

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet eine kostenlose Demoversion mit zahlreichen Informationen an.

https://www.wartungsplaner.de/

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Arbeitsschutz-Lösungen. Viele Jahre Erfahrung stecken in unserer modernen und hoch skalierbaren Wartungsplaner-Software. Eine konsequent leicht bedienbare Dokumentation von Prüfungen und die offene Software Architektur garantieren ein hohes Maß an Zukunfts- und Investitionssicherheit, so der Senior Consultant Ulrich Hoppe aus Frankfurt. Jeder Kunde erhält eine ideale Lösung, die auf seine Bedürfnisse angepasst ist. Die Berater und Entwickler begleiten und betreuen Unternehmen bei der Optimierung im Prüffristenmanagement, bei der Reorganisation von Prüfplanerabläufen und bei Fragen rund um die Wartung und Prüfung.

Der Wartungsplaner ist ein Controlling Instrument für die Instandhaltung und dient zur Überwachung regelmäßiger Geräte und Maschinenprüfungen. Die Software ist eine praxisnahe Komplettlösung für den Arbeitsschutz und ideal für prüfpflichtige Gegenstände.

Kontakt

Hoppe Unternehmensberatung

Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

+49 (0) 6104 / 65327

info@Wartungsplaner.de

http://www.Wartungsplaner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.