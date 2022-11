Bodenversand24 stellt vor: Original Korkböden von GRANORTE

GRANORTE aus Portugal hat sich auf Korkwandbeläge und -Bodenbeläge spezialisiert und ist ein führender Hersteller von umweltfreundlichem Bodenbelag.

Original Korkböden von GRANORTE liegen im Trend, wenn es um Natur und Natürlichkeit geht. Kork ist die äußere Rinde der Korkeiche, Quercus Suber L, die hauptsächlich im Mittelmeerraum der Welt wächst. Korkeichenwälder erstrecken sich vor allem in sieben Ländern auf ca. 2,5 Millionen Hektar: Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Marokko, Algerien und Tunesien.

Die Korkeiche hat eine Lebensdauer von 300 Jahren und muss 25 Jahre alt sein, bevor sie ihre

erste Korkernte liefert. Der Kork wird alle neun Jahre nachhaltig vom Stamm getrennt, dies schadet dem Baum in keiner Weise. Nach der Ernte beginnt sich eine neue Korkschicht zu bilden. Mit der zunehmenden Sorge um die Umwelt bleibt die Korkeiche der einzige Baum, dessen Rinde sich nach der Ernte regeneriert und den Baum unversehrt lässt.

Die Firma GRANORTE mit Sitz in Portugal hat sich auf Korkwandbeläge und -Bodenbeläge spezialisiert. Alles begann im Jahr 1955, als Francisco Rocha, Vater von 8 Kindern, seine eigene kleine Korkstöpselproduktion gründete. Schon in den 70er Jahren war die Familie F. da Rocha eine der wichtigsten Produzenten von Korkstöpsel. Die Produktion von Korkstöpsel warf Unmengen von Abfall ab, also wurde 1972 GRANORTE geboren, um den Korkabfall von der Korkstöpsel-Manufaktur zu recyceln. Heute ist GRANORTE ein führender Hersteller von umweltfreundlichem Bodenbelag, Produzent spannender, umweltbewusster Produkte.

Was macht Kork interessant?

– Kork ist durch den Aufbau extrem leicht und schwimmt auf Wasser.

– Die Zellmembranen des Korks sind flexibel und machen ihn sowohl komprimierbar und behält seine Elastizität. Aus diesem Grunde hat sich Kork bestens als Stöpsel für Weinflaschen geeignet.

– Weil in Kork Suberin vorhanden ist, lässt es keine Flüssigkeiten oder Gase durch. Infolgedessen ist Kork einer der besten Dichtungen, die erhältlich sind.

– Kork hat eine der besten thermischen und akustischen Dämmeigenschaften aller natürlichen Stoffe.

– Kork ist ein natürliches Feuerschutzmittel, da es keine Flammen ausbreitet und keine giftigen Gase während der Verbrennung freisetzt.

– Kork ist bemerkenswert verschleißfest und hat eine hohe Reibungskoeffizienz und wird weniger durch

Stöße und Reibung beeinflusst als andere harte Oberflächen.

– Es ist hypoallergen, da Kork keinen Staub absorbiert und folglich keine Allergien verursacht. Somit stellt es kein Risiko für Asthmatiker dar.

– Kork ist ein natürlicher Rohstoff, der zu 100 % biologisch abbaubar, recycelbar und erneuerbar ist.

Die Korkindustrie ist ökoeffizient. Alles Kork wird verwendet, kein Gramm Kork wird verschwendet. Kork-Nebenprodukte werden in verschiedenen Produkten (Bodenbeläge, Dekorationsartikel, Automobilindustrie …) verwendet, und Recycling ist eine gängige Praxis. Selbst Korkstaub wird zur Energiegewinnung genutzt.

Bodenversand24 hat sich den umweltfreundlichen und nachhaltig produzierten Bodenbelägen verschrieben und Korkböden sind ein Muss im Onlineshop. Dort werden fünf Kollektionen von GRANORTE zum Klicken vorgestellt.

Drei Kollektionen – DESIGNTREND, NATURTREND und VITA Classic haben einen Korkträger, bedruckt mit authentischen Holzdekoren und Kork-Trittschalldämmung. Eine fabelhafte Auswahl an Designs, Texturen und Farben bieten die Kollektionen, um luxuriöse Einrichtungsstile von modern bis traditionell zu schaffen.

In der VITA Classic stehen 46 Korkbeläge mit wunderbaren Dekoren (41 Holz und 5 Allover) zur Auswahl. DESIGNTREND mit einer Aufbauhöhe von 9,5 mm stellt 15 herrliche Eichedekore zur Verfügung. In NATURTREND werden 7 traditionelle Korkdesigns vorgestellt.

Die Kollektion SOLIDTREND hat eine 0,55 mm starke Vinyl-Nutzschicht und als Träger einen wasserdichten Polymer-Kern. SOLIDTREND Bodenbelag ist für eine starke Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich geeignet. Auf der Rückseite befindet sich eine Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung.

Eine weitere Kollektion ist die LVT-Serie VINYLTrend auf HDF-Träger und mit einer Nutzschicht von 0,33 mm versehen. Ein idealer Belag für den Wohnbereich. Selbstverständlich wurde auf der Rückseite eine Trittschalldämmung aus Kork verarbeitet.

Entdecken Sie im Onlineshop von Bodenversand24 GRANORTE zum Klicken.

Um das Angebot abzurunden, bietet Bodenversand24 drei Kollektionen zum Verkleben. Die schon vorgestellte VITA Classic und zusätzlich NATURALS mit 13 Korkoberflächen, die zum Teil wie Stein aussehen. Wer eine Verklebung nicht scheut, hat in GRANORTE RECOLOUR noch eine Auswahl von 28 Bodenbeläge mit einer Kork-Oberfläche in unterschiedlichen dezenten Farben.

Ein Blick in GRANORTE zum Verkleben lohnt sich.

Bei Fragen und Anmerkungen zu Korkbelägen freut sich das Team von Bodenversand24 und steht gerne mit Rat und Wissen zur Verfügung.

