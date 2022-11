Amazon-Gutschein zu gewinnen ! (kostenlos)

Alles, was Sie tun müssen, ist, an der kostenlosen Verlosung teilzunehmen, indem Sie die Anweisungen unten befolgen. Es ist ganz einfach und Sie können es von überall tun.

Dies ist eine großartige Gelegenheit, einen tollen Gutschein zu gewinnen, also verpassen Sie sie nicht. Nehmen Sie noch heute teil und erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen!

Was wird verlost ?

In dieser Verlosung gibt es einen 50 € Amazon Gutschein zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, ist an der Verlosung teilzunehmen wo Sie Ihre Email angeben damit wir sie kontaktieren können.

Der Gutschein kann für den Kauf auf Amazon verwendet werden.

Wie können Sie teilnehmen?

Um teilzunehmen, müssen Sie nur diese einfachen Schritte befolgen:

1. Gehen sie auf folgenden Link und melden sie sich in unserem Gewinnspiel an.

www.dudeofprint.de

So einfach geht’s! Das Gewinnspiel endet am 15. November 2022 , und der Gewinner wird am 16. November 2022 bekannt gegeben. Also, worauf warten Sie noch? Mach mit!

Wie werden die Gewinner kontaktiert?

Wenn die Verlosung vorbei ist, ist es an der Zeit, die Gewinner bekannt zu geben. Wir werden uns in den nächsten Tagen mit dem Glücklichen in Verbindung setzen, also behaltet euren Posteingang im Auge! Wir danken euch allen für eure Teilnahme und hoffen, dass ihr Spaß daran habt.

Bedingungen und Konditionen

Da Sie nun alles über die Verlosung wissen, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Bedingungen zu werfen. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die Sie vor der Teilnahme wissen müssen.

Um teilzunehmen, müssen Sie über 18 Jahre alt sein und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem müssen Sie ein Amazon-Konto haben, um den Gutschein einlösen zu können. Das Gewinnspiel endet am 15. November 2022 um 19:00 Uhr und der Gewinner wird am 16. November bekannt gegeben.

Wir achten auf eine nachhaltige Produktion.

Alle Produkte werden erst produziert, wenn sie bei uns bestellt wurden . Das schont enorm Ressourcen und Lagerfläche.

Zum Druck verwenden wir ausschließlich wasserbasierte und OEKO-Tex zertifizierte Farben.

Kontakt

kevin kedenburg & Mirko Kedenburg GbR (Dude of Print)

Kevin Kedenburg

Hiddestorfer Dorfstr. 3

27337 Blender

017681493374

info@dudeofprint.de

http://www.dudeofprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.