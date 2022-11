Glorious Model O 2 – Sagenhaft schnell

Jetzt NEU bei Caseking!

Glorious heben die Messlatte in Sachen Gaming-Mäuse ein weiteres Mal ein ordentliches Stück nach oben! Mit innovativen Mäusen mit exzellenter Performance haben sie sich ihren Namen gemacht, und dieser Tradition bleiben die Peripheral-Spezialisten von Glorious auch mit der zweiten Version der erfolgreichen Model O treu. Mit dem optischen BAMF- 2.0 der außerirdische 26.000 DPI erfasst und damit maximal 650 IPS zulässt, sind dem eigenen Leistungspotential definitiv keine Grenzen gesetzt. Eine mögliche Beschleunigung von 50 g wird auch den schnellsten Reflexen gerecht. Das feine Waben-Design ist eine edle Weiterentwicklung von Glorious‘ Signature-Ästhetik und trägt zum erstaunlich geringen Gewicht von nur 59 g bei.

Die Model O 2 ist extrem präzise anpassbar. Neben der DPI-Zahl lässt sich auch die Entprellzeit zwischen den Klicks der Haupttasten zwischen 0 und 16 ms einstellen, um für jeden Spieler-Typen und jeden Titel optimal eingestellt zu sein. Ebenfalls einstellbar sind die Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz und die Lift-off Distanz zwischen 1 – 2 mm. Die Einstellungen lassen sich in drei verschiedenen Profilen auf der Maus speichern und jederzeit über eine der sechs konfigurierbaren Tasten abrufen.

Die Model O 2 ist mit besonders ausdauernden, von Glorious selbst entwickelten Switches ausgestattet, die 80 Mio. Klicks vertragen.

Die Features der Glorious Model O 2 im Überblick:

Präzise Turnier-Gaming-Maus mit Wabenoberfläche

Beidhändig bedienbar mit sechs programmierbaren Tasten

optischer BAMF-2.0-Sensor mit max. 26.000 DPI und 650 IPS

Besonders langlebige Glorious Switches mit bis zu 80 Mio. Klicks

Beschleunigung bis 50 g

Bemerkenswert leichte 59 g (mit Kabel) bzw. 68 g (kabellos)

Entprellzeit zwischen Mausklicks von 0 bis 16 ms

Lift-off-Distanz zwischen 1 und 2 mm

Kabellose Version mit 2,4 GHz-Funkverbindung oder Bluetooth 5.2 LE

Das Design der Model O 2 ist eine stilvolle Weiterentwicklung des ikonischen Wabendesigns. Diese Bauweise ermöglicht das besonders geringe Gewicht und gibt den Blick auf das mit RGB-Beleuchtung ansprechend in Szene gesetzte Innenleben der Mäuse frei.

Die symmetrische Form ist für eine beidhändige Bedienung der Haupttasten ausgelegt, wobei die Hand in einer möglichst natürlichen Position auf der Maus ruht. Dadurch wird die Belastung der Finger beim Betätigen der Tasten verringert und unnötige Bewegungen vermieden.

Die Glorious Model O 2 ist in Schwarz und Weiß ab sofort bei Caseking vorbestellbar. Die kabellose Version kostet 119,90 Euro, die Version mit Kabel ist für 79,90 Euro zu haben. Lieferbar sind die Mäuse voraussichtlich ab der zweiten Dezemberwoche.

