Hornetsecurity rüstet mit Security Awareness Training und neuen M365 Services gegen Cyberbedrohungen auf

Rückblick auf die it-sa 2022: Im Fokus der Messebesucher standen bedarfsgerechte Security Awareness Trainings und ein ganzheitlicher Schutz von Microsoft 365-Arbeitsumgebungen, insbesondere regelkonforme Datensicherung von MS Teams.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause kehrte Hornetsecurity, der europaweit führende SaaS-Anbieter für Cloud-Security und Compliance-Lösungen, mit der HORNETSECURITY WORLD auf die it-sa zurück. Gemeinsam mit den Vertriebspartnern und Distributoren IT-Formation, Kelobit, Medialine, IF-Tech, Portformance, Sievers sowie der ADN, API, Ebertlang und der Infinigate informierte Hornetsecurity über die neuesten Entwicklungen zur nachhaltigen Abwehr von Cyberbedrohungen im Microsoft 365-Umfeld.

Bereits im Vorfeld der Messe hat das Unternehmen mit zahlreichen neuen strategischen Distributionspartnern seine Vertriebsreichweite in 10 weiteren Ländern in EMEA und APAC massiv erhöhen können, was Hornetsecurity CEO Daniel Hofmann sehr positiv auf die Zukunft und die it-sa eingestimmt hat: „Wir verzeichnen international ein enormes Wachstum. Für unsere Produktentwicklung ist unser Heimatmarkt allerdings nach wie vor der wichtigste Gradmesser, da wir die strengen Datenschutz-, E-Mail-Compliance- und DSGVO-Vorgaben als globale Sicherheitsstandards für unsere Security Services zugrunde legen“, so Hornetsecurity CEO Daniel Hofmann. „Die Resonanz der it-sa Besucher auf unsere neu vorgestellten Services für Microsoft 365 und zur Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins von Mitarbeitern war durchweg positiv. Die Auswirkungen der wachsenden Cyberbedrohungen durch Spam, Phishing, Ransomware, Malware und Datenverlust erhöhen die Investitionsbereitschaft in ganzheitliche, einfach zu verwaltende und zuverlässige Security Services spürbar – und zwar unabhängig von Unternehmensgröße und Branche.“

Ein zentraler Dienst für Security, Backup und Compliance von Microsoft 365

Dabei gewinnt vor allem der Schutz der E-Mail-Kommunikation als das Haupteinfallstor Nummer 1 sowie der Microsoft 365-Umgebungen samt Sharepoint-Daten und Teams-Kommunikation an Bedeutung. Mit dem Next-Gen Flaggschiff „365 Total Protection“ deckt Hornetsecurity sämtliche Schutzanforderungen im Hinblick auf Security, Backup und Compliance in einer einzigen Lösung, über ein zentral verwaltetes Control Panel ab. Mit den komplementären Services rund um den neuen Permission Manager und den Security Awareness Training ist der Cloud Security-Spezialist zudem künftig in der Lage, dieses hohe Schutzniveau auf das schwächste Glied der Sicherheitskette – den Anwender – auszudehnen und Unternehmen ein nahtlos integriertes Cloud Security-Paket aus einer Hand zu bieten.

VIP-Besuch: Hornetsecurity empfängt Bayerischen Staatssekretär

Für ein ganz besonderes Highlight sorgte der Besuch von Roland Weigert, Mitglied des Bayerischen Landtags und Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, dessen Interesse sich vor allem auf den Schutz vor Cyberbedrohungen in kritischen Infrastrukturen richtete.

Spannende Fachvorträge am Messestand zu unterschiedlichsten Themen rund um Microsoft 365 Security, Backup und Recovery sowie dem neu eingeführten Security Awareness Training deckten ein breites Spektrum für die Fachbesucher ab, während eine E-Kartbahn, Live-Band, Quiz-Sessions und Standparties für den nötigen Spaß und unvergessliche Momente sorgten.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein führender E-Mail-Cloud-Security- und Backup-Provider, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Das preisgekrönte Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Sicherheit ab: darunter Spam- und Virenfilter, Schutz vor Phishing und Ransomware, sowie rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung. Hinzu kommen Backup, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen. Das Flaggschiffprodukt ist die marktweit umfangreichste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365. Mit über 400 Mitarbeitern an 12 Standorten verfügt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover über ein internationales Netzwerk von mehr als 8.000 Channel-Partnern und MSPs sowie über 11 redundante, gesicherte Rechenzentren. Die Premium-Services nutzen mehr als 50.000 Kunden, darunter Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung und CLAAS.

Weitere Infos auf www.hornetsecurity.com und auf LinkedIn.

