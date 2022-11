Zielgerichtete, pragmatische und lösungsorientierte MDR-Zertifizierung

CRMADDON und die DOCBOX® kooperieren weiterhin erfolgreich

Die Medizinprodukteverordnung MDR (Medical Device Regulation) stellt neue und hohe Anforderungen an Hersteller von Medizinprodukten. Können diese Anforderungen nicht erfüllt werden, droht der Zugangsverlust zum europäischen Markt. CRMADDON unterstützt die Hersteller dank der unternehmenseigenen Expertise, das finale Audit durch die staatlich autorisierte Stelle, die sog. Benannte Stelle, zu bestehen. Nach dem Audit profitieren die Unternehmen von elektronischer Archivierung, klaren Abläufen und Workflows mithilfe des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX®.

Perfekte Vorbereitung auf Zertifizierung

Die CRMADDON-Experten sorgen dafür, dass die Qualitätssicherungs-Systeme der Hersteller die Vorgaben der MDR-Verordnung erfüllen. Das bedeutet eine perfekte Vorbereitung auf die MDR-Zertifizierung dank lückenloser Nachweise. Das integrierte Gesamtkonzept umfasst die Technische Dokumentation, Traceability, Validierung sowie das Dokumentenmanagement. Dieses wird im Zuge der MDR-Zertifizierung, falls noch nicht geschehen, auf die digitale Archivierung mit der DOCBOX® umgestellt. Davon profitieren Unternehmen auch nach der Zertifizierung. Alle relevanten Dokumente werden revisionssicher und GoBD-konform abgelegt, sie sind dank der OCR-Suche in Sekundenschnelle wiederauffindbar. Das zeitaufwändige Suchen von Dokumenten in Ordnern und Papierarchiven entfällt. Alle Berechtigte erhalten zentralen Zugriff auf ihre Dokumente. Automatisierte Geschäftsprozesse, sog. Workflows, vereinfachen und beschleunigen wiederkehrende Prozesse. Die Nachverfolgung von Bearbeitungsschritten sowie Vertreterregelungen, Erinnerungsfunktionen und Wiedervorlagen gehören zu den Standardfunktionen der DOCBOX®. Unternehmensinformationen werden zu einer wertvollen Unternehmens-Ressource. Die DOCBOX® sorgt somit für mehr Prozesssicherheit und Transparenz in den Geschäftsabläufen.

Über CRMADDON Factory e. K., Breitenthal:

CRMADDON hat sich neben dem Vertrieb der Act! und CAS-CRM-Systeme sowie des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX® vor allem auf ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum spezialisiert. CRMADDON feiert im Jahr 2022 sein 15jähriges Bestehen. Über ein Dutzend Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in den unterschiedlichsten IT-Bereichen – von komplexen IT-Strategien über die Einbindung von CRM-Systemen in Systemlandschaften bis hin zu Sicherheits- und Netzwerktechnik und vieles mehr. Beim einzigen von Act! LLC zertifizierten Schulungsanbieter in Deutschland werden Einsteigern, Fortgeschrittenen und Administratoren wertvolle Tipps gezeigt, die den Umgang mit Act! noch einfacher und zeitsparender machen. Individuelle Add-ons, die den Funktionsumfang von Act! und CAS erweitern, runden das Leistungsspektrum ab.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

Firmenkontakt

aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Uwe Weikl

Arberseestr. 3

94249 Bodenmais

09924-943240

uwe.weikl@aktivweb.de

http://www.docbox.eu

Pressekontakt

Dr. Stephen Hahn Kommunikation

Stephen Hahn

Ilzleite 68

94034 Passau

0851-31460

post@stephenhahn.de

http://www.stephenhahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.