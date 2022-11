Das News-Portal Deutsche-Politik-News.de informiert zum Russland-Ukraine-Krieg, zu Putin und zur russischen Propaganda (zur angeblichen »schmutzigen Bombe« der Ukraine)!

Wladimir Wladimirowitsch Putin ist der mächtigste Politiker Russlands und seit 2002 (mit Unterbrechung 2008 bis 2012) Präsident der Russischen Föderation.

Unter ihm entwickelte sich Russland zum derzeit aggressivsten imperialistischen Staat, der seit 2002 in mehreren angrenzenden Staaten (Moldau/Transnistrien, Georgien, Ukraine) interventionistisch agiert(e), darüber hinaus auch in Syrien (seit 2015), in Libyen (seit 2018), in Mosambik (seit 2019), in Aserbaidschan (seit 2020), in Kasachstan (2022) und in Mali (seit 2022) militärisch handelt.

Für viele Menschen ist Putin die Personifizierung des Bösen – ein „Jahrhundertböser“!

Mord gehört unter Putin offenbar zum üblichen politischen Handwerk.

Seit Putins Amtsantritt 2000 wurden laut Reporter ohne Grenzen 37 Journalisten und Journalistinnen in Russland ermordet (1).

Ermordet wurden u.a. – die russische Reporterin Anna Politkowskaja (2006),

– der russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow (2015),

– der Journalist Arkadij Babtschenko (2022).

Allein 2022 wurden bereits elf russische Oligarchen tot aufgefunden.

In einer Abwandlung des Originaltextes von Bob Dylans „Knockin‘ on Heaven’s Door“ (1973), das 1991 von Guns N‘ Roses gecovert wurde, heißt es:

Knock, knock, knockin‘ on heaven’s door

Putin is knockin‘ on heaven’s door

„Hey Let me in“ he says to god

„No way – get out – go to hell“, god answers

Putin is knockin‘ on heaven’s door

Knock, knock, knockin‘ on heaven’s door, ooh yeah

Knock, knock, knockin‘ on heaven’s door

Der komplette Artikel ist hier zu Lesen:

https://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=News&file=article&sid=295628

Russlands angebliche Beweise für eine „schmutzige Bombe“ der Ukraine erinnern in fataler Weise an die verlogenen Vorbereitungen des Irakkrieges der USA im Jahre 2003.

Zur Erinnerung: Am 20. März 2003 marschierten die USA und ihre „Koalition der Willigen“ (43 Mitgliedsstaaten und damit fast soviel Staaten wie die 47 der Anti-Hitler-Koalition) in den Irak ein, um völkerrechtswidrig Saddam Hussein und sein Regime zu stürzen. Sie begründeten diesen Krieg als notwendigen Präventivkrieg, um einen angeblich bevorstehenden Angriff des Iraks mit Massenvernichtungsmitteln auf die USA zu verhindern.

Der unerwartet schnell erfolgreiche etwa sechswöchige Krieg der anderen imperialen Großmacht hat möglicherweise dem russischen Präsidenten Putin als Vorlage und Inspiration für seinen Angriffsbefehl gegen die Ukraine gedient.

Slowenien hat nun Russland vorgeworfen, für seine angeblichen Beweise für eine »schmutzigen Bombe« der Ukraine ein altes Foto von Rauchmeldern verwendet zu haben.

Versucht Russland nun, einen Ersteinsatz taktischer Atomwaffen propagandistisch vorzubereiten?

Ausführlicher dazu hier:

https://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=News&file=article&sid=295627

Autor der Artikel: Dr. Harald Hildebrandt

