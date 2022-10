Das Kartenset von Sabine Kupfer Mediation „Die KonfliktPiratIn“ wird nachgedruckt

Das erfolgreiche Kartenset von Sabine Kupfer geht in den Nachdruck und ist unter der ISBN 978-3–96989-010-3 erhältlich.

Das Set, das in Konflikten begleitet und den Blick öffnet für Perspektivwechsel, geht in den Nachdruck. Sabine Kupfer, die Inhaberin von Sabine Kupfer Mediation hat dieses Set entwickelt, um in Mediationen und Konfliktcoaching aktiv unterstützen zu können.

Es hat sich herausgestellt, dass das Kartenset auch für Selbstcoaching geeignet ist und selbst in Familien mit Kindern eingesetzt wird und durch die Bildsprache erfolgreich umgesetzt werden kann.

Das Kartenset ist so konzipiert, dass es sowohl in heiklen Momenten als auch in Konfliktprävention in Unternehmen und Organisationen verwendet werden kann.

Die Fragestellungen sind tiefgehend und können dennoch gleichzeitig spielend angegangen werden.

Die KonfliktPiratin beschäftigt sich dabei mit der Konfliktfähigkeit der einzelnen Personen, die im Konflikt beteiligt sind. Durch gezielte Impulse sind so folgende Möglichkeiten offen:

· Perspektivwechsel in einer Konfliktsituation: Wie ist die Sicht aus einer anderen Warte auf den aktuellen Konflikt?

· Frage nach den eigenen Gefühlen, Werten, Bedürfnissen: sie zeigen, was zum Konflikt geführt hat.

· Der Weg nach „draußen“: Was kann die Person selbst tun, um handlungsfähig zu bleiben?

Sabine Kupfer engagiert sich für die Einbindung der Mitarbeitenden und Assistenz in Unternehmen ins aktive und präventive Konfliktmanagement. Sie ist als Konfliktcoach und Konflikttrainerin bekannt und begleitet Teams in die eigene Konfliktfähigkeit.

Die KonfliktPiratin soll aufzeigen, dass Konflikte natürlich Widerstande und oft auch Regelbrüche sind. Doch das spielerische an der KonfliktPiratin zeigt auch auf, dass wir uns aktiv mit Konflikten auseinandersetzen können und sollen. Denn nur so können sie angegangen und geklärt werden.

Der Nachdruck des Kartensets erscheint im COMPLEXcellence Verlag.

Der Geschäftsführer und Keynote Speaker Andreas Becker, selbst leidenschaftlicher Coach, verwendet in seinen Vorträgen und Workshops sein eigenes Kartenset „Agilität trifft Teamsport“ und freut sich daher über diesen Nachdruck und auf die weitere Zusammenarbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

Deutschland

fon ..: 06252 7919567

web ..: http://www.complexcellence.de

email : a.becker@COMPLEXcellence.de

Die COMPLEXcellence AG ist der Verlage für komplexe Themen aus den Bereichen Change-Management, agiles Produktmanagement und integrale Zusammenarbeit.

