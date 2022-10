Wicanders Hydrocork Designboden mit Vorteil aus 2 Welten

Ein Designboden mit gesunder Kork-Mittelschicht und wasserdichtem Klicksystem

Wicanders Hydrocork Designböden sind in einer umfassenden Auswahl realistischer Holz- und Stein-Dekore erhältlich, die alle Vorteile der Corktech Technologie bieten. Hydrocork ist 100% wasserdicht, was bedeutet, dass es in allen Bereichen einschließlich Badezimmer und Küchen verwendet werden kann. Es ist so ein Premium-Produkt, dass Wicanders eine 25-jährige Garantie für Wohnnutzung bietet.

Hydrocork verfügt über eine geringe Aufbauhöhe von nur 6 mm, ist 100 % wasserfest und kann in allen Bereichen, auch im Badezimmern und Küchen, verlegt werden. Aufgrund des revolutionären PressFit-Verlegesystems, das im Prinzip wie ein Korken in einer Flasche funktioniert, lassen sich Hydrocork Böden leicht und schnell verlegen.

Die Elastizität und Widerstandsfähigkeit der Korkmittellage schafft einen extra widerstandsfähigen Boden, der bei Druck nachgibt, heftigen Stößen und Aufprällen standhält und seine ursprüngliche Form schnell wiederherstellt. Die Oberfläche verfügt über eine leicht zu reinigende, hoch beständige Schutzschicht.

Gleich durch drei technische Neuheiten zeichnet sich der jüngste Bodenbelag der WICANDERS® Vinylcomfort-Kollektion Hydrocork aus. Erstens: Der schwimmend zu verlegende Belag macht alle Komforteigenschaften von Kork fühlbar. Zweitens: Sein spezieller Kork-Kern macht ihn wasserfest. Und drittens: Er ist durch eine neue Verlegetechnik, die die natürliche Elastizität von Kork nutzt, besonders schnell zu verarbeiten – und ebenso leicht wieder zurückzubauen.

Wicanders Hydrocork Desigboden ist die neuste revolutionäre Weiterentwicklung und eine Kreuzung eines Designbodens mit einem Korkboden. Als Kombination eines Designbelages mit einem Korkboden bietet Wicanders Hydrocork einen einzigartigen Aufbau. Dabei wird ein starker Korkkern von zwei Vinylschichten eingeschlossen. Die Oberfläche ist mit einer 0,55 mm starken Nutzschicht ausgestattet, welche sogar eine Nutzungsklasse 33, also mittleren gewerblichen Nutzungsgrad erlaubt. So kann Wicanders für seinen neuen Kork-Designboden unbedenklich 25 Jahre Garantie bei privater Nutzung einräumen. Da ist der Bauherr und Investor auf der sicheren Seite mit seiner Investition.

Die corktech Technologie hat die Entwicklung der innovativen Kork-Mittellage aus einem KorkGranulatgemisch möglich gemacht, die wasserdicht und unglaublich stabil ist. Gleichzeitig werden die Rückstellungseigenschaften des Korks nicht beeinträchtigt und der Komfort dieses Bodenbelages ist unvergleichlich für einen Designboden.

Bildquelle: @ Wicanders