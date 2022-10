Faire Gebrauchtwagenpreise: Schneller Autoankauf in Velbert

Transparenz und Fairness: Das erwarten Kunden, wenn es um Verkaufsverhandlungen geht. Mit an oberster Stelle steht auch ein vernünftiger Kaufpreis. Wenn es um Ihren Pkw geht, sind wir von Autoankauf-live in Velbert bester Gesprächspartner für Sie. Wir kommen nicht nur pünktlich, sondern auch mit viel Erfahrung zu Ihnen – und bieten gute Preise für Ihr altes Auto. Bei uns können Sie sicher sein: Wir verhandeln sachlich, zeigen Möglichkeiten auf und stellen Seriosität ganz vorne auf unsere Prioritätenliste.

Wir kaufen Fahrzeuge fast aller Art

Was kaufen wir an? Natürlich gehören dazu Fahrzeuge mit klassischen Verbrennungsmotoren. Dazu gehören auch Fahrzeuge mit Mängeln, Unfallwagen und selbst Autos, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr funktionsfähig sind. Sie möchten Ihr Auto, das Sie finanziert, aber noch nicht komplett abbezahlt haben, verkaufen? Auch daran haben wir Interesse. Außerdem kaufen wir an: Elektro- und Wasserstoffautos, Sonderfahrzeuge sowie Bastler- und Tuningautos. Eine große Bandbreite also, über die wir mit Ihnen reden können.

Wir exportieren Autos auch ins Ausland

Faire Preise gelten bei uns auch für Autos, die nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen sind oder verschrottet werden können. Wir kaufen an, kümmern uns um die Ausschlachtung oder exportieren Fahrzeuge ins Ausland. Hat ein Auto beispielsweise kleine Mängel, die eine Zulassung in Deutschland unmöglich machen, muss das woanders nicht so sein. In anderen Ländern gelten möglicherweise andere Regeln für die Fahrtüchtigkeit eines Autos, so dass es mit wenige Reparaturaufwand exportiert und dort zugelassen werden kann. Um all das zu erledigen, steht uns auch in Velbert ein gutes Netzwerk an Partnern zur Verfügung: für die Reparatur, den Export.

Unser Rundum-Service spart Ihre Zeit

Mit unserem Rundum-Service sparen Sie sich als Verkäufer eine Menge Zeit und möglicherweise eine Menge Ärger. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit einer Anzeige auf einer der bekannten Internet-Plattformen um den Verkauf Ihres alten Autos zu kümmern. Doch das ist meistens mit viel Aufwand verbunden und kostet Nerven. Bei uns geht die Abwicklung schnell und reibungslos über die Bühne: Sie kontaktieren uns per E-Mail oder füllen unser Kontaktformular auf der Webseite https://autoankauf-live.de/velbert/ aus. Danach setzen wir uns schnell mit Ihnen in Verbindung und geben Ihnen telefonisch einen ungefähren Kaufpreis an.

Wir nehmen Ihr Auto sofort mit

Kommen wir so ins Gespräch, treffen wir uns zeitnah und pünktlich an Ihrem Wunschstandort, um das Auto zu besichtigen und zu bewerten. Möchten Sie mit uns verkaufen, schließen wir einen Vertrag, zahlen vor Ort in Bar oder per Überweisung und nehmen Ihr Auto sofort mit. Das Ausfüllen des Formulars auf unserer Webseite ist wichtig für Sie und für uns: Wir haben damit bereits Basisdaten zu Ihrem Fahrzeug und können eine erste vorsichtige Einschätzung vornehmen, wie viel Ihr Auto wert ist. Für Sie bedeutet es eine enorme Zeitersparnis bei dem Termin vor Ort mit uns. Wenn Sie daran denken, Ihren Ausweis, Ihren Pass und Ihre Autopapiere mitzubringen, ist das umso besser. Auch Rechnungen von Autowerkstätten für normale Reparaturen oder solche nach einem Unfall sind wichtig. Selbstverständlich kümmern wir uns um die Wege danach: Ist Ihr Auto noch angemeldet, erledigen wir alle Formalitäten beim Straßenverkehrsamt in Velbert und senden Ihnen die Papiere zu. Auch in dieser Hinsicht können Sie sich auf uns verlassen.

Autoankauf-live

Abdul-Raouf El-Lahib

Bergiusstr. 18

44625 Herne

Telefon: 0152 22 433 138

E-Mail: kontakt@autoankauf-live.de

Web: https://autoankauf-live.de/