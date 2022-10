Tanzen durch die Nacht möchte Markus Siebert gerne

Er tanzt wie Bernhard Brink oder Michelle

Es gibt wenige Künstler in Deutschland, die so viel für die Gesellschaft getan haben und gleichzeitig Massen unterhalten konnten wie Markus Siebert. Seit Jahren setzt er sich für Obdachlose in Berlin ein und sang zeitweise für die Massen als Leadsänger der Band Brenner in Deutschland.

Er findet jetzt wieder zurück zu sich selbst und hat einige Songs im Gepäck, die die Massen begeistern werden.

Markus Siebert hat sich in guter Freundschaft mit der Schauspielerin und Trompeterin Antje Rietz zusammengetan und einen richtig schönen Gute-Laune-Song produziert: „Tanzen durch die Nacht“

„Wir freuen uns darauf, den Menschen in diesen chaotischen Zeiten etwas Zuversicht und Ablenkung geben zu können. Das hymnenhafte Trompetenspiel von Antje macht einfach schon von Anfang an im Song klar: Jetzt wird gefeiert! – Wir wollen einfach eine kleine Krisenpause im Geiste ermöglichen“ sagt Markus Siebert.

Markus Siebert war nach seiner Teilnahme als Sänger bei der Band Brenner nicht lange auf der Suche nach einem neuen musikalischen Partner. Gemeinsam mit René Schostak (Ben Zucker, Michelle, Inka Bause, Bernhard Brink uva.) hat er den Song aufgenommen.

Antje Rietz freut sich sehr darüber, mit Markus diesen Song veröffentlichen zu können. Mit ihrer Professionalität war der Titel gleich eingespielt und produziert.

Links:

https://www.facebook.com/markussiebert.de

https://www.markussiebert.de/meilensteine/index.php

Musik und Text/Songwriter: Markus Siebert

Verlag: Bailer Music Publishing GmbH

Vocals: Markus Siebert

VÖ: 28.10.2022

UPC: 197187106585

ISRC: DEHE82200030

? & © 2022 Soundtopeople GmbH

Label: Soundtopeople GmbH via Orchard GmbH

Quelle: Soundtopeople

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de