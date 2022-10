Gebrauchtwagen verkaufen in Marl an den Autoankäufer Autoankauf-bewerten.de

Einfacher Verkauf von Gebrauchtwagen an den Autoankauf Marl

Der Autoankauf Marl ist die erste Wahl, wenn man Gebrauchtwagen und Unfallwagen verkaufen möchte

Wer Gebrauchtwagen oder Unfallwagen verkaufen möchte, wendet sich gern an den Autoankauf Marl. Der Autoankauf Marl hat im Gegensatz zu anderen Autohändlern keine Präferenzen in Bezug auf die Art des Fahrzeugs. Vielmehr kauft er Gebrauchtwagen aller Hersteller und unabhängig von ihrem Zustand an. Er hat Interesse sowohl an intakten Fahrzeuge und Fahrzeugen ohne TÜV als auch an Unfallwagen und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die ihre Besitzer verkaufen möchten. Darüber hinaus kauft der Autoankauf Marl nicht nur PKW, sondern auch LKW, Transporter und Spezialfahrzeuge an – sowohl aus privater als auch aus gewerblicher Hand. Dabei scheut der Autohändler keinen Vergleich, denn er bietet für jedes Fahrzeug und unter Berücksichtigung des jeweiligen Zustandes Bestpreise – ohne Wenn und Aber.

Dank seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Gebrauchtwagenankaufs ist jeder Mitarbeiter in der Lage, die unterschiedlichsten Fahrzeuge in kurzer Zeit sachgerecht zu bewerten und einen Kaufpreis aufzurufen, der die Verkäufer auf ganzer Linie überzeugt. Sollen nicht fahrbereite Fahrzeuge und insbesondere Unfallwagen verkauft werden, so empfiehlt es sich, den Autoankauf Marl bereits bei der Terminvereinbarung darauf aufmerksam zu machen, da dieser in dem Fall mitsamt eines Hängers zum Kunden fährt und sich so doppelte Anfahrten und dem Kunden die Verschwendung von Zeit erspart.

Der Autoankauf Marl kauft Gebrauchtwagen nicht nur in Marl, sondern in ganz NRW zu Bestpreisen an

Der Autoankauf Marl ist nicht auf das Stadtgebiet von Marl beschränkt. Vielmehr kauft er Gebrauchtwagen inklusive Unfallwagen, die ihre Besitzer verkaufen möchten, in ganz NRW an. Meist vergehen zwischen Anruf und Termin nur wenige Stunden. Damit dieser Termin schnell abgewickelt werden und das Fahrzeug sicher eingeschätzt werden kann, sollte der Verkäufer sowohl den Fahrzeugschein, als auch den Nachweis der HU, den Fahrzeugbrief und das Scheckheft, sofern vorhanden, bereitlegen.

Die Dokumente erlauben dem Mitarbeiter des Autoankauf Marl eine erste Fahrzeugeinschätzung. Sodann werden die Laufleistung sowie der Zustand von Motor und Getriebe überprüft, woraufhin der Gebrauchtwagen auf Rost untersucht wird. Zu guter Letzt werden das Exterieur und die Innenausstattung einem kritischen Blick unterworfen. Nach Abschluss dieser Inaugenscheinnahme ist der Mitarbeiter des Autoankauf Marl auch schon in der Lage, den Kaufpreis, den er für das Fahrzeug zu zahlen bereit ist, zu nennen. Ist der Verkäufer des Fahrzeugs mit der Summe einverstanden, wird der Kaufvertrag von beiden Seiten unterschrieben, woraufhin der Verkäufer dem Autohändler die Papiere und das Fahrzeug übergibt und der Autoankauf Marl im Gegenzug den vereinbarten Kaufpreis bar bezahlt.

Im Gegensatz zu den Problemen, die auftreten können, wenn man Gebrauchtwagen und insbesondere Unfallwagen privat verkaufen möchte, ergeben sich für den Verkäufer beim Verkauf an den Autoankauf Marl einige Vorteile: Er muss nicht möglicherweise wochenlang auf Interessenten warten, läuft keine Gefahr, dass bei der Probefahrt etwas schief geht und vor allem haftet er nicht für zunächst unentdeckt gebliebene Mängel. Der Autoankauf Marl verzichtet ausdrücklich auf die Sachmängelhaftung durch den Verkäufer, zahlt den Kaufpreis ohne jede Verzögerung und übernimmt außerdem die Ab- beziehungsweise Ummeldung des Gebrauchtwagens nach dem Autoankauf.

Kurzzusammenfassung

Der Autoankauf Marl empfiehlt sich für fast jeden Gebrauchtwagen. Er kauft nicht nur PKW, sondern auch LKW, Transporter und Spezialfahrzeuge an. Sämtliche Fabrikate sind für ihn interessant, ebenso wie er keine Präferenzen in Bezug auf den Zustand des Gebrauchtwagens hat. Der Autoankauf Marl unterzieht das Fahrzeug einer kurzen aber gründlichen Untersuchung und gibt anschließend ohne Umschweife den erzielbaren Verkaufspreis bekannt.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Bewerten

Gewerkenstr 12b

44805 Bochum

Ansprechpartner: Ali El Lahib

Telefon: +49 162 6339424

E-Mail: info@autoankauf-bewerten.de

Web: https://autoankauf-bewerten.de