Weihnachtszeit wird mit neuen LED Produkten eingeläutet

Zur Weihnachtszeit hat e-Trado seine neueste Kollektion innovativer, batteriebetriebener Produkte angekündigt.

Der Online-Händler e-Trado hat soeben seine neueste Kollektion innovativer, batteriebetriebener Produkte angekündigt, die sich perfekt für all diejenigen eignen, die von den vorweihnachtlichen Versandpreisaktionen profitieren möchten. Das Sortiment umfasst Lampen und anderen Schmuck sowie ein neuartiges Weihnachtslichtsystem mit integrierter Beleuchtung die mit dem bereits lieferbaren Batterieadapter von e-Trado genutzt werden können.

Zu den neuen Produkten gehört ein dekorative Metallring, den Kunden gern mehrfach im Set bestellen. Er eignet sich zur Advents- und Weihnachtszeit, aber auch zu Boho, Ostern oder als Hochzeitsdekoration. Die Ringe gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Das ermöglicht mit ihnen kreative Kombinationen (z.B. als Traumfänger). Unter anderem lassen sich die Dekoringe als fantastische Kränze im Außenbereich anbringen.

Glaskugeln am Seil

Die Glaskugeln am Seil von AMARE bietet e-Trado in vier Farben (Bernstein, Milchglas, Perlmutt, Rauchglas) und in den Größen 10, 12, und 15 cm an. Sie setzen dekorative, sehr charmante Akzente im Heim und sorgen in ihren verschiedenen Varianten für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Die Kugeln können den Raum an jeder Stelle schmücken und eignen sich natürlich auch als Schmuck für den Adventskranz oder Weihnachtsbaum. Da sie jeweils mit einer LED erleuchtet werden, sind sie vollkommen ungefährlich und verbrauchen nur sehr wenig Strom bei wunderschönen Lichteffekten.

Glasstern 18 cm in drei Varianten

Wie die Glaskugeln funkelt auch der dreifarbige Glasstern, den es in den drei Farbvarianten Bernstein sowie Rauch- und Eisglas gibt. Eine schönere weihnachtliche Dekoration lässt sich kaum denken!

Goldene Pyramide 60 cm

Die LED-Pyramide in ihrer weihnachtlichen Flechtoptik stellt mit dem ersten Adventssonntag die gewünschte Stimmung her und ist ein Symbol für das hohe Fest, das uns bald erwartet. Manche Menschen nutzen die Pyramide übrigens auch als Partybeleuchtung, wofür sie sich zweifellos eignet. Die Pyramide ist 60 cm hoch, ihr Fuß hat einen Durchmesser von 16,5 cm. Die Lichtfunktion lässt sich mit einem 6h-Timer steuern. Ein Aufbau ist nicht erforderlich: Die Pyramide stellen Sie einfach am Wunschort auf und schalten dann die Beleuchtung ein. Sie wird wahlweise mit zwei AA-Batterien oder unserem Batterieadapter betrieben. Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Vergoldeter, beleuchteter Folienstern

Der vergoldete Stern mit einem Durchmesser von 60 cm enthält für die Beleuchtung zehn warmweiße LEDs, die Weihnachtszauber ins Haus bringen. Er ist pflegeleicht und in den drei Farben Gold, Silber und Rot erhältlich. Die Stromversorgung erfolgt mit zwei AA-Batterien oder wahlweise mit unserem Batterieadapter (empfohlen, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Vergoldeter Dekoball

Der Dekoball von AMARE ist eine LED-Kugel in Flechtoptik, die eine herrliche weihnachtliche Atmosphäre schafft. Seine Beleuchtung steuert ein 6-Stunden-Timer.

Laufend neue Weihnachtsdeko von e-Trado

Das Sortiment der Weihnachtsdekoration wird laufend erweitert, wir berichten regelmäßig in diesem Blog darüber. Der Trend geht schon länger zu den energiesparenden LEDs, die seit 2022 besonders wichtig geworden sind: Auch zur Weihnachtszeit müssen wir alle daran denken, nicht zu viel Strom zu verbrauchen. Die Produkte von AMARE eignen sich hervorragend dafür, denn sie sind stets mit LEDs ausgestattet. Natürlich wünschen wir uns trotz der möglichen Energiekrise dennoch alle ein heimeliges, schön beleuchtetes Weihnachtsfest, das nun bald schon mit der Adventszeit eingeläutet wird. Wir möchten Lichter auf dem Adventskranz und später am Weihnachtsbaum, aber auch an unseren Fenstern, auf dem Balkon und im Vorgarten sehen. Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, ist die Beleuchtung umso wichtiger. Es ist die traditionelle Zeit der Sinnlichkeit, in der Dekorationen die wichtigste Rolle spielen. In früheren Jahren, vor allem vor dem Siegeszug der LEDs, beobachteten Stadtwerke daher ab dem ersten Advent einen um 25 % erhöhten Stromverbrauch in deutschen Haushalten. Kein Zweifel: Das können wir uns nicht mehr leisten. Daher hier noch ein paar nützliche Tipps von e-Trado zum Stromsparen in der Advents- und Weihnachtszeit:

#1 Leuchtmittel richtig auswählen: Die konventionellen Leuchtmittel haben nun endgültig ausgedient. Wer den Energieverbrauch reduzieren möchte, wählt die sparsamen LEDs. Es ist daher an der Zeit, althergebrachte Dekorationen gegen die modernen Varianten auszutauschen, die unter anderem von unserem Partner AMARE kommen. Das betrifft die Lichterketten für den Weihnachtsbaum, Schwibbögen, die Beleuchtung für den Adventskranz und alle Dekorationen für die Fenster, den Hauseingang und den Garten. LEDs sparen rund 80 % Strom, sie sind auch deutlich sparsamer und darüber hinaus länger haltbar als Energiesparlampen. Nicht zuletzt kommt das unserem Geldbeutel zugute. Wer beispielsweise zwei herkömmliche Lichterketten von rund zehn Metern Länge sechs Wochen lang pro Tag 12 Stunden leuchten lässt, bezahlt dafür über 30 Euro. Mit LEDs sind es nur noch rund sechs Euro. Darüber hinaus überhitzen die LEDs nicht und brennen auch nicht durch. Damit eignen sie sich optimal als Dekobeleuchtung, die mit empfindlichem Material wie Holz, Watte oder Stoff kombiniert wird.

#2 Akzente setzen: Auch wenn LEDs sehr sparsam sind, müssen wir es mit ihnen nicht übertreiben. Es gilt, mit kleinen Highlights Akzente zu setzen. Denken wir an die gute alte Weisheit, dass weniger oft mehr ist. Wir müssen auch mit LEDs nicht überall ein Flutlicht installieren. Da die LED-Lichter in verschiedenen Farben leuchten, können sie passend zur Einrichtung installiert werden. Sie schaffen bei mäßigem Einsatz oft mehr Wohlbefinden als eine hell erleuchtete Anlage.

#3 Zeitschalter und Dimmer: Nicht umsonst sind die LED-Dekorationen von AMARE mit Zeitschaltern ausgestattet. Auch eine LED muss nicht Tag und Nacht leuchten – die Abendstunden genügen. Das spart wiederum Strom. Der zwischengeschaltete Dimmer erhöht den Effekt der Beleuchtung und dimmt nicht nur das Licht, sondern auch den Energieverbrauch.

#4 Oberflächen mit Reflexion: Die Dekorationen von AMARE sind so beschaffen, dass ihre Oberflächen das Licht vielfach zurückwerfen. Das erzeugt eine wesentlich größere Lichtausbeute als die LED allein. Drehende Elemente sorgen für zusätzliche Effekte. Dies funktioniert mit glatten, glänzenden Materialien oder mit Spiegelglas.

Fazit

1.Batteriebetriebene Lampen die mit dem bereits lieferbaren Batterieadapter genutzt werden können.

2.Stromsparende LED Beleuchtung.

3.Für Büro und Home einsetzbar.

4.Im November wird das Angebot an Lichterketten erweitert.

5.Es wird Preisaktionen auf verschiedenen Online Marktplätzen geben.

6.Für B2B Kunden sind zur Bürodekoration spezielle Angebote möglich.

In diesem Sinne wünscht e-Trado allen Kunden eine schöne, stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit.

