Besondere Wünsche bei der Partnersuche? Kein Problem für TTPCG®

Maria Enzersdorf, 27.10.2022 – Hans Schneider ist ein sympathischer Mann von 25 Jahren, ledig und Informatiker von Beruf. Er wohnte im deutschen Lüdenscheid auf westfälisch Lünsche einer Kreisstadt im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Da Hans die politische Situation in Deutschland nicht mehr akzeptabel findet, beschloss er, seiner Heimat für immer seinen Rücken zuzuwenden. Sein Traumziel hatte er bereits in seinen Gedanken und Träumen tief verankert: Ungezähmte Wildnis und reiche Kultur findet man in Neuseeland. Mächtige Gebirge und nebelverhangene Fjorde inspirieren jeden Menschen, der dort lebt. Die Gelassenheit der goldenen Strände, die sich um ruhige Buchten winden, beflügelt das Gemüt. Was lag für Hans also näher, schon mal seine künftige Frau in Neuseeland zu suchen.

Informatiker Hans recherchierte und stiess immer wieder auf TTPCG®

Wer den Schritt plant, seine Heimat zu verlassen, macht sich seine Gedanken darüber. Obwohl in Neuseeland Englisch die Hauptsprache ist, machte sich Hans auch mit der maorischen Sprache vertraut. Neuseeländisches Englisch zeichnet sich vor allem durch eine vom britischen und amerikanischen Englisch auffällig abweichende Aussprache aus, vor allem bei den Vokalen wie dem //-Laut in Wörtern wie kit oder fish. Um seine Liebe zu finden, hatte sich Hans dafür entschieden, Nutzer der Dienste von TTPCG® zu werden. TTPCG® ist ein Global Player, der seine Dienste im Bereich Partnervermittlung in Deutschland genau so wie in Neuseeland bietet. Deshalb schrieb Hans eine Mail an den Support von TTPCG® und schilderte in kurzen Worten, welche Dienstleistung er sich wünschte.

Singleberater Klaas Klasen meldete sich schnell bei Hans Schneider

Pünktlich zur telefonisch verabredeten Zeit war Klaas in Lüdenscheid bei Hans. Klaas hatte sich vorbereitet und einige zauberhafte Wesen, so sagt Hans, auf seinem Laptop zum Zeigen. Eines der weiblichen Wesen, welches Hans als besonders zauberhaft empfand, war die Studentin Olivia Mitchell. Von Klaas erfuhr Hans, dass Olivia in Dunedin einer Stadt in Neuseeland studiert. Dunedin liegt an der Spitze des Naturhafens Otago Harbour an der Südostküste der südlichen Insel. Die 21-jährige Olivia studiert an der Universität Dunedin mit dem Ziel zum Abschluss Bachelor of Commerce degree. Olivias Heimat ist Wellington, rund 800 km von Dunedin entfernt. Olivia ist die Tochter eines bekannten und angesehenen Unternehmer Ehepaares in Wellington. Als kompakte Stadt umfasst Wellington eine Uferpromenade, Sandstrände, einen aktiven Hafen und bunte Holzhäuser auf den umliegenden Hügeln. Vom Lambton Quay aus fährt die typische rote Standseilbahn zu den Wellington Botanic Gardens. Hans war geplättet, von dem, was Singleberater Klaas ihm über Olivia erzählte. Mittels Test wurden die Matchingpunkte abgeglichen und Klaas konnte ablesen, dass Olivia vom Wesen perfekt zu Hans passen würde.

Hans wurde Nutzer der Dienste von TTPCG® und lebt heute in Neuseeland

Olivias Papa besorgte seinem künftigen Schwiegersohn Hans einen Job als Informatiker. Im Mai 2023 wird Hans seine Olivia in einer der wohl idyllischsten Kirchen der Welt heiraten. Und zwar in der natursteinernen Good Shepherds Church, die am Ufer des türkisblauen Lake Tekapo vor einem atemberaubenden Bergpanorama liegt. Das TTPCG® Team wünscht den beiden viel Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg und Hans möge in seiner Wahlheimat mit Olivia immer happy sein.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

