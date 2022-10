Online Session: Das Schweizer Produktesicherheitsrecht – Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung

Start: 02.11.2022 09:00 Uhr

End: 02.11.2022 12:00 Uhr

Entry: 295.00 Euro (non 19% VAT)



Schwerpunkte

+ Wesentliche Inhalte der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in der betrieblichen Praxis

+ Was ist beim Umbau von bestehenden Maschinen/Anlagen zu beachten?

+ Richtlinien und Normen

+ Unvollständige Maschinen

+ Pflichten der Maschinenhersteller, Importeure und Händler

+ Abgrenzung Konformitätserklärung zu Einbauerklärung

+ Risikobeurteilung

+ Anforderungen an Schutzeinrichtungen

+ Betriebsanleitung und Technische Dokumentation

+ Gebrauchte Maschinen

+ Konformitätserklärung

+ Dokumentationsbevollmächtigter – Aufgaben und Pflichten

+ Rechtliche Konsequenzen für das Unternehmen und die verantwortlich Handelnden

Das Modul Maschinenrichtlinie – Maschinenverordnung (MaschV) ist Teil unseres Crashkurses: Das Schweizer Produktesicherheitsrecht. Weitere Module finden Sie unter www.vereon.ch/psr

Termin

2. November 2022

Der Termin findet jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr mit einer kurzen Pause statt.

Informationen zur fachlichen Leitung

lic. iur. Hans-Joachim Hess ist Seniorpartner der Kanzlei Hess&Partner Rechtsanwälte in Küsnacht/ZH und Konsulent der Kanzlei Renneberg legal in Hamburg/D. Zudem leitet er seit 1991 das EBDI, Institut für technische Sicherheitsberatung in Küsnacht.

Schon während seiner Tätigkeit bei der EU-Kommission 1985-1986 (Rechtsdienst) hat er sich intensiv mit Fragen der europäischen Produktsicherheit und Produkthaftung befasst. Heute berät er als Spezialist für Schweizer und europäisches Haftpflichtrecht zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland. Seine Beratungsschwerpunkte: Produktehaftung und -sicherheit, CE-Kennzeichnung, Krisenmanagement und Notfallplan, Normenwesen, Technische Dokumentation, Qualitätsmanagement. Neben seinen zahlreichen Publikationen in der Schweiz und Deutschland ist er Verfasser der Gesetzeskommentare zum Schweizer Produktehaftpflichtgesetz und zum Schweizer Produktesicherheitsgesetz.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für das 3-stündige Modul beträgt CHF 295 zzgl. MwSt. pro Person.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/psr

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Firmenkontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch

Pressekontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

presse@vereon.ch

http://www.vereon.ch





Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.