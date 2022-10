Nutzen sie den professionellen Recycling Service Deutschland für Ihre alten Computer

Datenschutz, Umwelt und Preis spielen bei der IT und EDV Vernichtung eine große Rolle. Unser Unternehmen bietet die kostenfreie und umweltfreundliche Vernichtung Ihrer Geräte und Daten!

Wer sich für unsere kostenlose Computer Entsorgung in Hamburg entscheidet, bekommt viele Vorteile geboten. Angefangen mit der kostenlosen Abholung der Geräte. Wir holen bei Ihnen in der Firma Computer, PCs, Server, Monitore, Drucker, Kabel, Ersatzteile und mehr ab. Die Entsorgung ist absolut kostenfrei, was schon einmal selten ist und von daher für Ihr Unternehmen mehr als positiv. Wir vernichten dazu auch Ihre Festplatten und Datenträger, selbstverständlich datenschutzkonform nach DSGVO und der DIN Norm 66399 Stufe H3. Sie sehen, Sicherheit ist uns wichtig und sollte den Profis überlassen werden. Dazu arbeiten wir umweltfreundlich, denn wir recyceln und wiederverwerten alte Geräte. Dies kommt dem Klimawandel zu gute.

Wie aber genau können Sie unseren Service für sich nutzen? Das ist recht simpel. Sie kontaktieren uns, entweder per Mail oder über unser Kontaktformular. Sie können uns natürlich auch anrufen. Sie nennen uns die Mengenanzahl der jeweiligen Geräte, die wir abholen sollen. Gerne können Sie uns Fotos senden, damit wir besser einschätzen können, mit welchem Fahrzeug wir Ihre Geräte abholen können. Natürlich brauchen wir auch die Anschrift und den Standort der Geräte, ob nun Keller, welche Etage, ob im Lager oder anderes. Ebenso müssen wir wissen, ob noch Festplatten verbaut sind und ob diese zerstört werden sollen. Dann erhalten Sie von uns einen Termin, dies per Mail. Dann erfolgt auch schon die Abholung vor Ort und wir machen uns an die Arbeit der IT und EDV Entsorgung in Hamburg, der Datenvernichtung und mehr. Wenn wir Sie überzeugen konnten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

