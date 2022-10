Unsere Computer Entsorgung Bremen arbeitet nachhaltig und sogar kostenlos

Die IT und EDV Entsorgung spielt in Firmen eine große Rolle. Unser Unternehmen bietet Ihnen diese mit der kostenlosen datenschutzkonformen Löschung aller Geräte und Daten.

Suchen Sie derzeit nach einer IT und EDV Entsorgung in Bremen? Ein Unternehmen, dem Sie voll und ganz vertrauen kann und auch nicht zu viel dafür zahlen müssen? Wir können Ihnen dies bieten und gehen sogar einen Schritt weiter. Unsere Entsorgung holt bei Ihnen alle alten Geräte ab und kümmert sich auch um die Datenträgervernichtung. Das Gute daran: Sie zahlen für unseren Service nicht einen einzigen Cent. Wir holen Ihre Gerät in Ihrem Unternehmen ab, transportieren diese und entsorgen sie, nach dem die Daten vernichtet wurden. Wir nehmen den Datenschutz ernst, so will es ja auch das Gesetz! Wenn wir Ihre Daten vernichtet haben, wird niemand noch etwas von der Festplatte lesen können. Darüber stellen wir Ihnen auch ein schriftliches Zertifikat aus.

Wir bieten mit unserer kostenlosen Computer Entsorgung in Bremen die beste Sicherheit für Ihr Unternehmen. Wir halten uns an die Zerstörung Ihrer Daten nach Din Norm 66399 Stufe H3. Weiterhin werden die Daten überschrieben, denn auch durch ein Löschen, könnten die Daten von einem Profi noch lesbar gemacht werden. Für das Überschreiben der Festplatten nutzen wir die professionelle Software Secure Eraser. Wenn Sie sich für unseren Service entscheiden, tun Sie auch noch etwas für die Umwelt. Denn bei uns wird alles recycelt und wiederverwertet, weshalb wir auch davon leben können und Ihnen unseren Service kostenfrei anbieten! Und einmal im Jahr lassen wir auf unsere Kosten neue Bäume pflanzen, um der Umwelt noch etwas Gutes tun zu können. Für jedes 100. Gerät wird beispielsweise im Oktober 2023 ein Baum gepflanzt. Sie sehen, wir haben viel zu bieten!

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

