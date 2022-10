Kostenlose Computer Entsorgung mit Datenträger Vernichtung in Frankfurt

Bei unserer IT und EDV Entsorgung spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle, diese bieten wir Ihnen, wie auch die kostenlose Geräte- und Datenvernichtung.

Betreiben Sie ein Unternehmen und fragen sich, wie Sie kostengünstig die alten Computer entsorgen können? Und wie dabei auch der Schutz der Daten gewährleistet werden soll? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Entsorgung in Frankfurt. Ganz richtig, unser Service ist kostenlos! Sie müssen unser Unternehmen nur kontaktieren und einen Termin für die Abholung vereinbaren. Warum wir einen kostenfreien Service anbieten können, der sonst sehr viel kostet? Weil wir ein ganz besonderer Betrieb sind, der Wert auf das Recycling und die Wiederverwertung legt. Alleine dadurch können wir uns tragen und bieten Ihnen deshalb unseren Dienst gerne an.

Unsere EDV und IT Entsorgung in Frankfurt ist für Sie in ganz Deutschland unterwegs. Wir holen Ihre Geräte ab, transportieren sie und entsorgen diese auch. Selbst die Datenträgervernichtung bieten wir und das natürlich datenschutzkonform. Kurz gesagt: Wir finanzieren uns nur durch die Materialien, die Sie abgeben möchten und tun dabei noch etwas für die Umwelt. Somit können wir einen einzigartigen Service anbieten. Weiterhin lassen wir jedes Jahr noch Bäume pflanzen und zahlen dies aus unserer eigenen Tasche. Für jedes 100. Gerät, welches wir abholen, wird ein Baum eingepflanzt. Somit können Sie durch unseren Service zum einen alte Geräte abgeben, müssen sich keine Sorgen um den Datenschutz machen und wissen, dass durch Ihre Geräte auch noch etwas für die Umwelt getan wird. Nutzen Sie unseren Service!

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

