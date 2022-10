Die familiengeführte Zahnarztpraxis in Schönow (Bernau bei Berlin)

Die Zahnarztpraxis Dr. Gericke & Partner in Schönow (Bernau bei Berlin) setzt auf Ganzheitliche Zahnmedizin mit Fachspezialisierungen, um beste Ergebnisse für Patientinnen und Patienten zu erzielen.

Wer in Schönow auf der Suche nach einem Zahnarzt ist, bei dem Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen, ist in der Zahnarztpraxis Dr. Gericke & Partner an der richtigen Adresse. Die behandelnden Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie das Praxisteam legen nicht nur Wert auf Qualität, Haltbarkeit und modernste medizinische Umsetzung. Es soll darüber hinaus auch ein langjähriges Vertrauen zwischen den Patientinnen und Patienten sowie den Behandelnden geschaffen werden. Das ist die Basis für eine angst- und stressfreie Behandlung, die gerade für Angstpatientinnen und -patienten essenziell ist.

Hier wird Spezialisierung großgeschrieben

Die Leistungen der Zahnarztpraxis Dr. Gericke & Partner gehen über die reguläre Ganzheitliche Zahnmedizin hinaus. Unsere Patientinnen und Patienten können daher in den folgenden Fachbereichen auf unsere besondere Expertise zählen:

– Endodontie

– Kinderzahnmedizin

– Kieferorthopädie

– Orale Chirurgie

– Implantologie

Damit bietet die Praxis nicht nur ein umfangreiches Leistungsspektrum, sondern auch die notwendige fachliche Tiefe, um auf jedem Teilgebiet die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können.

Eine Praxis – viele Vorteile

Für die langanhaltende Zahngesundheit und eine angenehme Behandlung setzt die Zahnarztpraxis Dr. Gericke & Partner nicht nur auf Spezialisierung. In der familiengeführten Praxis wird außerdem Wert auf einen freundlichen Umgang sowie auf wertschätzenden, persönlichen Kontakt mit Patientinnen und Patienten gelegt. Gerade für Menschen mit Zahnarztangst ist es wichtig, sich gut aufgehoben und verstanden zu fühlen. Das speziell geschulte Praxisteam nimmt sich daher Zeit für eine einfühlsame Beratung und ausführliche Klärung aller Fragen.

Auch in puncto Technik kann sich die Praxis sehen lassen. Dank moderner CEREC CAD/CAM-Technologie sowie einem eigenen Praxislabor mit geschulten Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern, können sich Patientinnen und Patienten über passgenauen Zahnersatz freuen.

Der Zahnarzt für Schönow (Bernau bei Berlin)

Neben den drei Zahnärztinnen und -ärzten ist das siebenköpfige Praxisteam in allen Bereichen und Fragen rund um das Thema Zahnmedizin verfügbar. In der Bernauer Allee 1 in 16321 Bernau bei Berlin ist die Praxis Mo.-Do. bis 19 Uhr und freitags bis 18:00 durchgehend geöffnet. Schönow liegt als Stadtteil von Bernau bei Berlin nordöstlich der Hauptstadt und somit zentral. Die Praxis ist sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erreichbar. Eine Terminvereinbarung ist telefonisch unter 03338 – 765 621 sowie online über die Praxiswebsite möglich.

