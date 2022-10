Toyota Auris Lautsprecher Soundsystem Upgrade 345 Watt

Ein Soundsystem Upgrade der Oberklasse für den Toyota Auris E150 mit bis zu 345 Watt

Ein Power System für den Toyota Auris mit bis zu 345 Watt Leistung bringt hervorragende Klangqualität und hohe Pegel ins Fahrzeug. Ein Toyota Auris Lautsprecher Soundsystem Upgrade der Oberklasse mit Lautsprecher vom italienischen Hersteller Audison der für hochwertige Verarbeitung und Qualität im Lautsprecherbau steht. Das Upgrade ist für das Modell Toyota Auris E150 von 2006 – 2012 geeignet.

Das Upgrade Toyota Auris Typ E150 Lautsprecher Power System vorne hinten enthält sechs hochwertige Lautsprecher, zwei externe Hoch- und Tieftöner für beide vorderen Türen und passende Tieftöner mit integrierten Hochtönern für beide hintere Türen. Dabei verfügen die Lautsprecher für die vorderen Türen jeweils über eigene Frequenzweichen für Hoch- und Tieftöner. Die Hochtöner können mit einen Pegelwähler zwischen 0 und Plus 3 DB geschalten werden. Das ist optimal bei Installationen hinter werksseitigen Abdeckgittern wie im Toyota Auris E150.

Auch in der hinteren Tür gibt es höherwertige Lautsprecher, und da kommt der Audison APX 6.5 ins Spiel. Sie verfügen über einen integrierten Hochtöner auf jeder Fahrzeugseite und verbessern das Raumgefühl und das Gesamtklangbild des Fahrzeugs. Für ein Upgrade von Toyota Auris Lautsprecher kommen nur hochwertige Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad in Frage damit diese auch an werkseitigen oder nachträglich installierten Fremdradios ein gute Performance erreichen können.

Durch die einfache Montage ist der Einbau sehr einfach und kann ohne Werkstattbesuch durchgeführt werden. Die Lautsprecher verfügen durch fahrzeugspezifische Halterungen eine hohe Einbaufreundlichkeit. Nur so können die Systeme in die originalen Einbauplätze integriert werden. Sie werden mit im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecher Adapterkabel direkt an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen angeschlossen.

Wir empfehlen auch Türdämmung für den Toyota Auris mit selbstklebenden Dämmplatten, die die Fahrzeugakustik deutlich verbessern. Sie werden auf die inneren Außenverkleidungen der Türen aufgebracht und verbessern die Basswiedergabe im gesamten Fahrzeug um bis zu 7 Dezibel. Zur Demontage der Türverkleidung ist ein passendes Demontagewerkzeug im Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich. Für den Einbau der Toyota Auto-Lautsprecher werden den Kunden entsprechende Einbautipps zur Verfügung gestellt, die in Auszügen unter der Kategorie Auto Lautsprecher Einbau Tipps im Onlineshop auto-lautsprecher.eu abrufbar sind.

Mit diesem High Power Toyota Auris Typ E150 Lautsprecher Soundsystem Upgrade mit dem Spitzenklasse System APK165 Power von Audison erwartet sie ein phantastischer Pegel betrieben nur am Radio, mit 92,5 DB Wirkungsgrad ist eine hohe Performance und Pegel gewährleistet. Frequenzweiche mit einstellbarem Pegelwähler für den Hochtöner runden das System ab.

Auto-lautsprecher.eu liefert hochwertige Lautsprecher für verschiedene Automodelle zur Aufrüstung des ab Werk verbauten serienmäßigen Soundsystems. Die Profis bieten viele Tipps zur Lautsprecherinstallation.

