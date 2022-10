Das ugee S640 gibt es nun auch in den Farben Living Coral und Very Peri, um jüngere Nutzer anzusprechen

Vor kurzem wurden zwei neue Farbvarianten des ugee S640 Grafik-Tablet veröffentlicht, Living Coral und Very Peri, die sich an den Pantone-Farben des Jahres 2022 und 2019 orientieren.

Kunden von ugee sind hauptsächlich Teil der dynamischen Generation Z, die mit dem Streben nach Optimismus und dem Bedürfnis nach Glück geboren wurde, die sorglos, selbstbewusst und kühn ist und sich an Innovationen wagt. Für das ugee S640 wurden zwei neue Farbvarianten, Living Coral und Very Peri, ausgewählt, um der Ästhetik und dem Trend der Generation Z zu entsprechen. ugee hofft, dass alle, die gerne malen, mit dem ugee S640 mühelos zeichnen und schreiben können.

Gleichzeitig hofft ugee, dass Künstler eine weitere Option beim Kauf eines digitalen Grafik-Tablets haben und dass dieses Farb-Tablet auch eine Inspiration für Künstler in ihren künstlerischen Kreationen ist.

Das ugee S640 ist das erste digitale Grafik-Tablet, das sich junge Leute leisten können, und soll den Nutzern Leichtigkeit und Freude bei der Verwendung bieten. Im Gegensatz zu anderen Grafik-Tablets im gleichen Preissegment bietet ugee bis zu 10 Schnelltasten, und der Benutzer kann alle benötigten Funktionen auf verschiedene Schnelltasten legen. Ein einziges ugee S640 reicht für alle anfallenden Arbeiten aus, und Sie müssen nicht ständig zwischen Tastatur und Grafik-Tablet hin- und herwechseln, um das Malerlebnis zu teilen.

Das ugee S640 kann nicht nur am Computer verwendet werden, sondern unterstützt auch das Zeichnen auf Android-Smartphones/Tablets. Die Größe von 10,6 Zoll ist leicht zu verstauen, passt problemlos in einen Rucksack und ermöglicht es, die Kreation überall zu starten.

Der ugee Store startet den Halloween-Sale 2022 mit Rabatten von bis zu 20 %. Bis zum 10. November können Sie das ugee S640 mit einem signifikanten Rabatt kaufen.

