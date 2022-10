Somikon 4K-UHD-Camcorder DV-890K

Alle wichtige Ereignisse in extra-hochauflösenden Videos festhalten

– Filmt hochauflösend in 4K UHD mit 2160p

– Nimmt Fotos mit bis zu 48 MP auf

– Schwernkbares LCD-Display

– Kostenlose App für für Aufnahmesteuerung und mehr

– Akku für bis zu 90 Minuten 4K-UHD-Aufnahme

– Mikrofon und Lautsprecher integriert

Jetzt alles in Ultra High Definition filmen und Familienfeiern, Städtereisen und mehr in extra-hochauflösenden UHD-Videos oder in Fotos mit bis zu 48 Megapixeln festhalten – so bleibt nichts vergessen!

Das große Ganze und kleine Details filmen: Mit dem Zoom-Schalter wechselt man ganz einfach zwischen der Landschafts- und Nahaufnahme. Selbstauslöser, Zeitlupen-Modus und Co. lassen sich für kreative Aufnahmen-Ideen nutzen.

Einfache Bedienung – auch per Smartphone: Alle Einstellungen am 4K-UHD-Camcorder von Somikon nimmt man ganz bequem an der Kamera vor. Oder man steuert die Aufnahme per kostenloser App. So verwendet man das Smartphone wie eine Fernbedienung. Per WLAN und App kann man den Camcorder sogar als Webcam nutzen!

Die Aufnahmen lassen sich direkt auf dem TV-Gerät betrachten: Einfach den Camcorder per HDMI mit einem Flachbild-Fernseher verbinden und schon sieht man seine Aufnahmen in XXL.

Kompaktes Leichtgewicht: Der Camcorder nimmt im Reisegepäck kaum Platz ein und fällt mit knapp 250 g kaum ins Gewicht. So ist er ideal für nahezu jeden Ausflug, den man auf Video und in Fotos unvergesslich machen möchte!

Ausdauernder Akku: Mit einer Akkuladung nimmt man bis zu 90 Minuten in voller 4K-UHD-Auflösung auf!

– Hochauflösender CMOS-Bildsensor

– Video-Auflösung in Pixel: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p) mit 30 Bildern/Sek., 2688 x 1520 (2,7K 1520p) mit 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit bis zu 60 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit bis zu 30 Bildern/Sek., 1.280 x 720 (HD 720p) mit bis zu 120 Bildern/Sek., 1.280 x 720 (HD 720p) mit bis zu 60 Bildern/Sek., 1.280 x 720 (HD 720p) mit bis zu 30 Bildern/Sek.

– Hochauflösende Fotos mit bis zu 48 Megapixeln

– Video-Format: MP4 (H.264), Foto: JPEG

– Extra-großer 16-fach-Digitalzoom

– Klapp- und drehbares LCD-Display mit 7,6 cm / 3″ Diagonale

– Extras: Weißabgleich, ISO-Einstellung für Lichtempfindlichkeit, Anschluss für externes Mikrofon, Zeitraffer- und Slowmotion-Funktion u.v.m.

– Elektronischer Bildstabilisator

– HDMI-Anschluss für Aufnahme-Wiedergabe an TV oder PC-Monitor

– Stromversorgung Camcorder: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 1.250 mAh für bis zu 90 Minuten 4K-UHD-Aufnahme, lädt per USB

– WiFi-kompatibel: WLAN für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: für Aufnahmesteuerung und zum Übertragen der Aufnahmen auf Ihr Mobilgerät

– Per WLAN und App auch als Webcam nutzbar

– Mikrofon und Lautsprecher integriert

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte bis 128 GB, Class 10 oder höher (bitte dazu bestellen)

– Maße: 126 x 58 x 57 mm, Gewicht: 252 g

– Camcorder DV-890K inklusive Akku, Kameratasche, Tragegurt, HDMI Kabel, Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402545

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3290-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3290-1300.shtml

Somikon Ersatz-Li-Ion-Akku für 4K-UHD-Camcorder DV-860.uhd, 1.500 mAh

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4909-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4909-1300.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/qtDi7foa4E3YAct

