montanwerke-brixlegg.com – Nachhaltige Industriejobs im Herzen von Tirol

Regionale Top-Karrieren mit Sinn starten bei der Montanwerke Brixlegg AG

Seit dem Jahr 1977 wird im Werk in Brixlegg, Europas kleinster Kupferproduktion, nur Schrott verarbeitet – man spricht von „Upcycling“. Weltweit werden rund 25 Mio. Tonnen Kupfer pro Jahr produziert – vier Millionen davon in Europa. Nur 16 Prozent davon werden überhaupt recycelt. Wie gesagt, wird in Brixlegg Kupfer ausschließlich recycelt. Damit verfügt die Montanwerke Brixlegg AG weltweit über den niedrigsten CO2-Fußabdruck der Branche.

Der Kupferproduzent Montanwerke Brixlegg ist der Vorreiter in der Kupferkreislaufwirtschaft (sustainable copper). Der Unternehmensanspruch ist es, die Geschäfte im eigenen Umfeld entsprechend verantwortungsvoll zu führen. Die Montanwerke Brixlegg AG achtet dabei auf die Ausgewogenheit von Gesamtinteressen. In der über 550 Jahre andauernden Geschichte des Unternehmens musste man sich laufend neuen Aufgaben stellen.

Dies wird auch zukünftig so sein. Aktuell setzt man vor allem mit der nachhaltigen Produktion von Kupfer Maßstäbe. Engagierte Personen, die diesen erfolgreichen Weg aktiv mitgestalten möchten, finden unter https://www.montanwerke-brixlegg.com/karriere alle Stellenausschreibungen der Montanwerke Brixlegg AG.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressekontakt:

