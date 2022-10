Eignen sich Wärmepumpen auch für die Sanierung?

Die green consult services GmbH setzt als Großhändler für Erneuerbare-Energie-Produkte auf nachhaltiges Heizen mit neuesten Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Explodierende Gas- und Ölpreise motivieren die Menschen, Ihr Heizsystem zu überdenken. Der größte CO2 Verursacher im Haushalt ist tatsächlich die Heizung. Deren Emissionen belasten unser Klima enorm. Aus ökologischer Sicht besteht also längst Handlungsbedarf. Wer seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren möchte, kann das sehr einfach mit einer Wärmepumpe realisieren. Im Neubau ist sie bereits die dominierende Heiztechnologie. Doch auch für Bestandsimmobilien mit Fußboden- oder Heizkörperheizung lohnt es sich, Wärmepumpen einzusetzen.

Was ist bei der Anschaffung einer Wärmepumpe zu beachten?

„Genaue Aufmaß-Berechnungen, die Analyse der bisherigen Heizanlage, das individuelle Heizverhalten und der Warmwasserverbrauch sind entscheidend für eine gute Beratung“, erklärt Zlatko Pajan, Geschäftsführer der green consult services GmbH. Für den Spezialisten in Sachen erneuerbare Energie ist die Bedarfs-betrachtung grundlegend bei der Planung für den Einsatz von Wärmepumpen und er ergänzt: „Wenn das neue Heizsystem richtig konzipiert ist, verbessert die Technologie unser Leben. Das Raumklima wird auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. Wir setzten auch bei der Sanierung auf neueste Luft/Wasser-Wärmepumpen von KRONOTERM.“

Wie vergleicht der Laie die Effizienz der Luft-/Wasser-Wärmepumpen am Markt?

Zlatko Pajan: „Der COP- oder noch besser der SCOP-Wert machen sie vergleichbar. Der COP-Wert A2/W35 beispielsweise wird bei einer Lufttemperatur von 2Grad und einer Vorlauftemperatur von 35 Grad Celsius ermittelt. Der COP ist also eine Momentaufnahme zu bestimmten Normbedingungen und bezieht sich ausschließlich auf die Wärmepumpe. Er sollte nie unter 3 liegen, sonst arbeitet die Pumpe nicht wirtschaftlich.

Der SCOP-Wert (Seasonal Coeffizient of Performance) dagegen ermittelt die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe. Er berücksichtigt unterschiedliche Betriebszustände gewichtet nach Klimazonen. Für die Messung werden Außentemperaturen von zwölf, sieben, zwei und minus sieben Grad Celsius herangezogen. So lässt sich die Leistung von Luft-/Wasser-Wärmepumpen präzise bewerten. Wenn der SCOP über 4 liegt, ist die Effizienz schon sehr gut.“

Auf welche Luft/Wasser-Wärmepumpen setzt die green consult services GmbH?

Zlatko Pajan: „Wir empfehlen unseren Kunden KRONOTERM-Luft/Wasser-Wärmepumpen. Sie wurden für Wohnungen, kleine Häuser, Geschäfte oder Büros mit wenig Platzangebot entwickelt und sind ein kleines Design-Kunstwerk. Unter dem Namen VERSI vereinen sie neueste Technologien: Das Kühl-, das Hydronik-, das Elektriksystem, die Geräusch- und Vibrationsdämpfung etc. Die VERSI-Wärmepumpen sind darüber hinaus ein Meisterwerk des Minimalismus. Sehr klein, leise im Betrieb und einfach zu installieren. Es gibt drei verschiedene Modelle mit je 2-6 kW.“

VERSI-O ist für außen konzipiert, ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann direkt an der Wand montiert werden. Sie wird mit den Innengeräten HYDRO C2 oder HYDRO S2 kombiniert und wärmt Ihr Haus oder die Wohnung. Der SCOP liegt bei 4,97.

VERSI-I ist für die Innenaufstellung. Eine Hydraulikeinheit ist inkludiert, es sind keine weiteren Geräte nötig. Sie eignet sich für Wohnungen und kleine Häuser und einen SCOP von 4,84.

VERSI-X dagegen kann innen und außen aufgestellt werden. Dieses flexible Gerät wird mit Innenhydraulikeinheiten wie HYDRO C2 oder HYDRO S2 kombiniert und ist auch für Zweifamiliengebäude geeignet. Spezielle Adapter, die einfach auf dem Gerät montiert werden, ermöglichen eine gezielte Luftführung. Der Benutzer wählt die Richtung der Luftzufuhr und -abfuhr selbst. Hier beträgt der SCOP-Wert ebenfalls 4,84.

Ist die Bedienung der Geräte schwierig?

KRONOTERM legt besonderen Wert nicht nur auf das Design, auch die einfache Bedienung der Wärmepumpen ist wichtig. Mit einem eleganten Wandregler wird das Heizsystem geregelt. Neben der Anzeige der Raumtemperatur bietet der Smart Controller eine Reihe von Funktionen für die effiziente Steuerung des Gerätes.

Zlatko Pajan: „Durch eine Verbindung mit der Cloud.KRONOTERM wird die Wärmepumpe zu einem intelligenten und lernenden Gerät. Regeln Sie mit dem Handy das Heizen und Kühlen aus der Ferne. Sie können unterschiedliche Zeitpläne nutzen und auch die Erwärmung des Brauchwassers einstellen. Statistikfunktionen prüfen und optimieren den Verbrauch.“

Darüber hinaus eignet sich die Cloud zur Ferndiagnose. Alle Wärmepumpen sind serienmäßig mit einem Netzanschlussmodul ausgestattet.

Wie sieht es mit einem Zuschuss für Wärmepumpen aus, gibt es da etwas?

Zlatko Pajan: „Ja, es gibt staatliche Zuschüsse. Interessenten können über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) bis zu 35% der Kosten für Anschaffung und Einbau zurückerhalten. Beim Wechsel beispielsweise einer Ölheizung zur Wärmepumpe sind es bis zu 45%. Der Förderstopp der Förderbank KfW betrifft den Bereich energieeffizientes Bauen nicht.“

Weitere Infos dazu: www.greenconsultservices.com

Kurzprofil der green consult services GmbH

Mann der ersten Stunde

Im September 2021 von Geschäftsführer Zlatko Pajan gegründet, ist die green consult services GmbH in München ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wenn auch das Unternehmen noch jung ist, so ist die Erfahrung und Expertise des Geschäftsführer Zlatko Pajan groß und in über 20 Jahren gereift. Er arbeitete bei Unternehmen wie Sonnenkraft, EON Solar, autarq und auch bei Daikin, bildete sich stets weiter und ist immer auf neuesten Stand der Technik.

Die green consult services GmbH ist Groß- und Einzelhändler, Komplettanbieter für Solarstromanlagen, beschäftigt sich aber auch mit Windenergie, Wasserstoffenergie und E-Mobilität. Es werden ausschließlich hochwertige Komponenten führender Hersteller geliefert und verbaut. Das Unternehmen orientiert sich an neuesten Technologien und achtet auf höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit seiner Produkte.

Die Konsequente Markenpolitik und die sorgfältige Auswahl der Lieferanten ermöglichen ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis für dauerhaft ertragreiche Energieanlagen. green consult services versteht sich als kompetenter Partner für den qualifizierten Fachhandel, aber auch für Endkunden und Investoren. Weiter Informationen dazu finden Sie unter: http://www.greenconultservices.com



