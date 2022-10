Anwältin für Arbeitsrecht in Berlin – Silke Hendrix

Arbeitsrecht, Vertragsrecht und Wirtschafsmediation für Unternehmer

Als Anwältin für Arbeitsrecht in Berlin unterstützt und begleitet Silke Hendrix Arbeitgeber über den gesamten Zeitraum eines Arbeitsverhältnisses hinweg.

Die wenigsten kleinen und mittelständischen Unternehmen verfügen über eine eigene Personalabteilung und erst recht nicht über eine Expertin für Arbeitsrecht. Oft macht das einfach „irgendwer mit“.

Dass da schnell etwas schief gehen kann, liegt auf der Hand.

Es gibt für Arbeitgeber viele Aspekte zu beachten, um sich keinerlei Vorwürfen mit Blick auf bestehende Gesetze auszusetzen, Risiken zu vermeiden und das Arbeitsverhältnis möglichst reibungslos zu gestalten.

Silke Hendrix berät Arbeitgeber schon vor Beginn des Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel bei Fragen der Ausschreibung, über die Einstellung des Mitarbeiters und die Erstellung von Arbeitsverträgen. Besonders im Hinblick auf Änderungen im Nachweisgesetz sollten Sie jetzt dringend Ihre alten Arbeitsverträge überprüfen lassen.

Die Beratung im laufenden Arbeitsverhältnis umfasst zum Beispiel die Änderung von Arbeitsverträgen, Arbeitszeitthemen, Entgeltthemen, Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, Abmahnungen und anderen Personalmaßnahmen. Weiterhin unterstützt Silke Hendrix bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag und natürlich bei etwaigen Arbeitsgerichtsprozessen wie Kündigungsschutzklagen.

Bei der Gestaltung und Umsetzung arbeitspolitischer Instrumente, z.B. der Einführung oder Änderung von Vergütungsmodellen (Provision, Leistungslohn etc.), Kurzarbeit, Fremdpersonaleinsatz oder wenn Umstrukturierungen wie Out- oder Insourcing (oftmals verbunden mit einem Betriebsübergang) anstehen, kann auch eine Verhandlung mit dem Betriebsrat nötig werden.

Nicht selten führt in solchen Fällen eine Wirtschaftsmediation eher zum Erfolg als eine gerichtliche Auseinandersetzung. Diese führt Silke Hendrix als Mediatorin ebenso durch wie arbeitsrechtliche Schulungen für Geschäftsleitung, Führungskräfte und HR-Mitarbeiter – natürlich immer maßgeschneidert auf den individuellen Bedarf und auch gerne online.

Als ehemalige Unternehmensanwältin, Führungskraft und Personalleiterin (HR Business Partner) verfügt sie nicht nur über das notwendige juristische Know-how, sondern kennt auch die Prozesse in Unternehmen und die täglichen Herausforderungen von Mitarbeiterführung in der Praxis aus eigenem Erleben.

Dank 15 Jahren Berufserfahrung als Inhouse-Anwältin und Spezialistin für Arbeitsrecht sowie Personalleiterin, davon 4 Jahre als Leiterin Arbeitsrecht für den Vertrieb der Daimler AG und Tochtergesellschaften weiß sie:

– wo es in der betrieblichen Praxis gerne mal hakt

– an welche Grenzen man als Arbeitgeber stoßen kann bei dem Versuch, alle arbeitsrechtlichen Vorgaben eigenständig umzusetzen

– was man als Arbeitgeber dabei typischerweise schnell mal vergisst und

– worauf man als Arbeitgeber unbedingt achten sollte

Das macht es ihr leicht, sich in die Lage ihrer Mandanten hineinzuversetzen und ihre Beratung ganz individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse auszurichten. Denn Arbeitsrecht muss nicht nur korrekt sein; es muss auch für den Betrieb funktionieren. Und hier setzt die Rechtsgestaltung an.

Gemeinsam lassen sich so Lösungen finden, die nicht nur die arbeitsrechtlichen Anforderungen umsetzen, sondern auch wirklich das in den Mittelpunkt stellen, was der Unternehmer oder die Unternehmerin braucht. Denn er/sie muss ja schließlich damit arbeiten können, Tag für Tag.

Als vertrauensvoller Partner an der Seite von kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstütz die Anwältin für Arbeitsrecht und Vertragsrecht Silke Hendrix Unternehmerpaare und Familienunternehmen in Rechtsfragen des Tagesgeschäfts und hilft in Krisensituationen mit Mediationsverfahren, auf einen gemeinsamen Weg zurückzufinden.

Nahezu jedes Unternehmen begegnet im Tagesgeschäft juristischen Fragen. Dann braucht es sicher eines: Eine erfahrene Rechtsanwältin, die sich schnell und zuverlässig in das Thema einarbeitet, gemeinsam mit den Mandanten die richtige Strategie festlegt, in der Umsetzung immer zur Seite steht und bestenfalls auch immer online berät, wenn es brenzlig wird.

