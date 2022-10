Wir bieten Ihnen die datenschutzkonforme Datenträger Vernichtung in Deutschland

Mit unserer kostenfreien IT und EDV Entsorgung in ganz Deutschland können Sie nachhaltig für die Umwelt Ihre Geräte und Daten vernichten lassen, ohne viel dafür tun zu müssen!

Ist Ihnen der Klimaschutz wichtig, ebenso der Datenschutz? Dann sollten Sie sich unbedingt an unsere kostenlose Computer Entsorgung in ganz Deutschland wenden. Das Warum lässt sich sehr leicht beantworten. Wir sind ein Unternehmen, welches kostenfrei zu Ihnen kommt und Ihre alten Geräte mitnimmt. Wir kümmern uns auch gerne um die Datenlöschung und das natürlich nach den neuen Gesetzen. Weiterhin lassen wir bei jedem 100 Gerät, welches wir abholen, einen neuen Baum pflanzen. Wir sind gemeinsam mit unseren Kunden stark und lassen die Bäume einmal im Jahr pflanzen, das nächste Mal wieder im Oktober 2023. Unsere EDV und IT Entsorgung hat dieses Angebot allen Unternehmen in Deutschland zu bieten. Das muss doch etwas kosten? Nein, das tut es nicht. Wir können uns nur vom Recycling und der Wiederverwertung halten und bieten daher ein kostenfreies Angebot an. Auch Sie können dies für sich nutzen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Lernen Sie unseren Abholservice für Computer und PCs kennen und freuen Sie sich über einen reibungslosen Ablauf. Wir stehen Ihnen nicht nur in Berlin, München, Hamburg, Köln und Umgebung zur Verfügung, sondern sind in allen Städten in Deutschland unterwegs. Vereinbaren sie noch heute einen Termin mit unserer kostenlosen Computer Entsorgung in ganz Deutschland, damit Sie sich schnell von alten Geräten trennen können. Wir übernehmen selbstverständlich auch die Datenträgervernichtung für Sie und das ebenfalls kostenlos und natürlich datenschutzkonform. Wir wissen, wie Entsorgung und Vernichtung geht und stellen Ihnen selbstverständlich auch gerne ein Zertifikat darüber aus. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

