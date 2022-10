Serenity: Eine neue Theologie der Klarheit

„Das Auge der Seele zerbrach die Ketten der Blockaden“. Solche Leitsätze finden sich in „Serenity – Klarheit“, dem Manifest einer neuen Religion, das nun online wie offline erhältlich ist. Verkündet werden Werte wie Liebe, Toleranz, Frieden und Wissenschaft.

Es handelt sich um eine wissenschaftliche Religion, die neue Blickpunkte für das Dasein, den Sinn und die Aufgaben in dieser Welt aufzeigt.

Die deutliche Kommunikation der Werte, Ziele und Absichten zeichnet diese Art der Theologie aus, die vor allen Dingen eines tut: zum tiefgründigen Nachdenken über die Existenz anregen. Auf diesem Wege sollen die Lesenden zu Klarheit und Wahrheit finden können.

Personen, die sich für das Spirituelle und Mystische faszinieren, können mit „Serenity – Klarheit“ neu hinterfragen: Alles ist verbunden, Fortschritt und Entwicklung sind Ziele des Lebens, der Sinn des Lebens ist die Liebe und das Wohle aller steht im Fokus.

Auf einen Abschnitt der Verinnerlichung folgt ein Kapitel, das hinterfragen lässt. Danach widmet man sich dem Glauben an Schöpfung und Revolution. Ein Ansatz, der Fortschritt und Wissenschaft mit der unergründlichen Schöpfung zu vereinen sucht.

So ist es nicht verwunderlich, dass im weiteren Verlauf des Manifests der Schutz des Lebens, des Wissens, der Vielfalt, des Rechts, des Friedens und der Ressourcen gefordert wird.

Wer bis zum Abschnitt „Rituale“ vordringt, hat die Möglichkeit, mittels der hier abgedruckten QR-Codes den Zugang zum Online-Mitgliederbereich freizugeben. Das interaktive Manifest lässt so den Zugang zu weiteren Informationen frei. In den anschließenden Kapiteln folgen die Aufgaben in dieser Welt und der Prozess.

Wer „Serenity – Klarheit“ käuflich erwerben möchte, kann dies überall im Buchhandel tun (ISBN: 978-3-347-75628-1). Außerdem ist das Manifest digital als eBook – etwa im tredition Shop – erhältlich.

Presseanfragen an:

tredition GmbH

Abteilung „Impressumservice“

An der Strusbek 10

22926 Ahrensburg

Deutschland

Impressumservice Self-Publishing

Firmenkontakt

tredition GmbH

Abteilung Impressumservice

An der Strusbek 10

22926 Ahrensburg

+49 40 28484250

support@tredition.com

https://tredition.com

Pressekontakt

tredition GmbH

Sandra Latußeck

An der Strusbek 10

22926 Ahrensburg

+49 40 28484250

support@tredition.com

https://tredition.com