Urlaubsbox.com und Invent Europe machen Kurzurlaube zum Geschenk

Urlaubsbox und Invent Europe ermöglichen kostengünstige Kurzurlaube zum Verschenken

Exklusive Erlebnis-Geschenkboxen für einzigartige Kurzurlaube & Kurzreisen zum Verschenken gesucht? – Eines ist auf jeden Fall immer wieder aufs Neue sicher: Mit den Hotelgutscheinen, Reisegutscheinen, Erlebnisschecks, Wellness-Hotel-Gutscheinen, Urlaubsgutscheinen, Erlebnisgutscheinen und Hotelschecks von Urlaubsbox.com und Invent Europe werden nachhaltige Kurzurlaube & Kurzreisen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Italien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Liechtenstein, Frankreich, Polen, Slowenien und Slowenien möglich. Die exklusiven Erlebnisgeschenke von Urlaubsbox.com und Hotelschecks von Invent Europe kommen in der Form von forschönen Erlebnisgeschenkboxen zu den Menschen nach Hause. B2B-Kunden und B2C-Kunden schätzen die unvergesslichen Hotel-Aufenthalte, die durch die Gutschein-Reisen und Incentive Reisen von Urlaubsbox.com möglich werden. Alle Gutschein-Geschenke sind entsprechend frei übertragbar und sind drei Jahre lang gültig. In jeder Hinsicht sorgen die Premium-Hotelpartner von Urlaubsbox und Invent für zauberhafte Urlaubstage voll Entspannung, Erholung und Entschleunigung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +4373265181865

fax ..: +43732651595

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : pr@urlaubsbox.com

