Dynatrace als beste Lösung für Cloud-native Observability ausgezeichnet

ISG stuft Dynatrace als Leader für Cloud-native Observability und Cloud-native Security ein

München, 24. Oktober 2022 – Dynatrace, die „Software Intelligence Company“ (NYSE: DT), ist Leader im 2022 ISG Provider Lens, Cloud-native Services and Solutions Report 2022 für die USA und Europa. Das globale Technologie- und Beratungsunternehmen ISG hat dazu 13 Observability- und 17 Security-Anbieter auf der Grundlage von zwei Hauptkriterien bewertet: Wettbewerbsstärke und Attraktivität des Portfolios. Dynatrace wurde von ISG als Leader mit der besten Gesamtposition im Bereich Cloud-native Observability und als Leader im Bereich Cloud-native Security ausgezeichnet. Die Konvergenz von Observability und Sicherheit verstärkt sich immer mehr. Diese Anerkennung durch ISG zeigt die starke Position von Dynatrace in diesem erweiterten Markt. Ein kostenloses Exemplar des Reports ist hier erhältlich.

„Kurz gesagt, Dynatrace bietet einfach alles in Sachen Observability und ist besonders leistungsstark bei containerisierten Anwendungen“, sagt Mark Purdy, Principal Analyst bei ISG Research und Autor des Berichts. „Die erstklassigen KI- und Automatisierungsfunktionen machen die Dynatrace Plattform zu einem klaren Marktführer in diesem Bereich. Das Unternehmen bietet nun seine Stärken in Bezug auf Observability, KI und Automatisierung für die heiklen Probleme der Cloud-native Security. Die Plattform automatisiert die Identifizierung und Verwaltung von Schwachstellen über den gesamten DevSecOps-Lebenszyklus hinweg und liefert Echtzeit-Schwachstellen-Scans von Code in der Produktion, automatische Angriffsblockierung und Priorisierung von Warnungen. All diese Funktionen in einer einheitlichen Plattform reduzieren deutlich die Zeit, die Teams mit manuellen Tätigkeiten verbringen. Zudem können sie damit gewährleisten, dass ihre Software optimiert und sicher ist.“

Besondere Stärken von Dynatrace laut ISG Report

– Die umfassenden Observability-Fähigkeiten der Dynatrace Software Intelligence Platform, die Logs, Metriken, Traces, Topologie, Benutzerverhalten, Metadaten und Daten aus den neuesten Open-Source-Standards vereint.

– Die KI-Engine von Davis ist das Herzstück der Plattform und nicht nur eine Zusatzlösung. Sie deckt die Ursache von Anomalien und Schwachstellen bis hin zu einzelnen Microservices und Details auf Code-Ebene in hochgradig verteilten Cloud-Umgebungen auf. Ihr Kausalitäts-Ansatz ist ideal für die Bereitstellung von Antworten und intelligenter Automatisierung aus Daten.

– Dynatrace konzentriert sich unablässig auf Innovationen, einschließlich mehr als 25 Software-Releases pro Jahr, und leistet einen aktiven Beitrag für die Open-Source-, Cloud-native Observability- und Security-Communities.

„Wir freuen uns über die Anerkennung durch führende Analysten wie ISG, die die Bedeutung von Cloud-native Observability und Security für digitale Innovation verstehen“, sagte Mike Maciag, Chief Marketing Officer bei Dynatrace. „Cloud-native Softwarebereitstellung ist durch kontinuierliche Releases und hochdynamische Anwendungsökosysteme gekennzeichnet. Um diese Prozesse und Umgebungen zu optimieren und abzusichern, ist eine KI-gestützte Plattform erforderlich, die umfassende Observability, Sicherheit und Geschäftsdaten nutzt und gleichzeitig den Kontext beibehält, um präzise Antworten und intelligente Automatisierung zu liefern. Dies ist besonders geschäftskritisch für große Unternehmen, in denen digitale Services für die Wettbewerbsdifferenzierung und die Kundenzufriedenheit von zentraler Bedeutung sind.“

Dynatrace

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass Software weltweit perfekt funktioniert.Unsere einheitliche Software-Intelligence-Plattform kombiniert breite und tiefe Observability und kontinuierliche Run-Time Application-Security mit den fortschrittlichsten AIOps, um Antworten und intelligente Automatisierung aus Daten in bemerkenswertem Umfang zu liefern. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt Dynatrace®, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

