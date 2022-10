ONEiO beruft Olaf Schmitz zum Chairman of the Board

ONEiO, Spezialist für die automatisierte Integration von IT-Services und Geschäftsanwendungen, hat mit der Berufung von Olaf Schmitz zum Chairman of the Board einen der profiliertesten deutschen Spezialisten für nachhaltiges und skalierbares Wachstum gewonnen. Schmitz verfügt über tiefgreifende Erfahrungen bei Aufbau und Skalierung innovativer Tech-Unternehmen und wird ONEiO bei seinem Wachstumsprozess aktiv begleiten.

„ONEiO bewegt sich mit seinem innovativen und disruptiven Integrationsansatz in einem sehr dynamischen Wachstumsmarkt. Wir sind überzeugt, dass wir mit Olaf Schmitz als Chairman of the Board genau den richtigen Strategen gewonnen haben. Er hat seine Expertise für den Wandel vom Startup zum Hyperscaler bei Aiven und HiveMQ nachgewiesen. Mit seiner Unterstützung werden wir unsere sehr ehrgeizigen Wachstumsziele nicht nur definieren, sondern auch erreichen“, sagt Juha Berghäll, CEO von ONEiO.

Neben seiner Arbeit für ONEiO ist Olaf Schmitz Chairman of the Board bei Aiven und HiveMQ. Darüber hinaus unterstützt er die Inhaber großer deutscher Familienunternehmen bei der Übergabe an die nächste Generation. Frühere Stationen seiner Karriere waren Führungspositionen in verschiedenen marktführenden Unternehmen, unter anderem als Senior Vice President Solutions, Products & Innovation bei Viessmann und als Head of Business Development Europe bei Amazon. Zudem gründete und führte er mehrere eigene Unternehmen und hat das Startup-Business so von der Pike auf gelernt.

„Fast alle Unternehmen planen oder sind dabei, in die Cloud zu migrieren. Zusammen mit dem allgemeinen Kostendruck führt das zu einem stark wachsenden Bedarf, Business-Anwendungen zu integrieren und zu automatisieren. Daher sehen wir ein sehr großes Marktpotenzial für simple, skalierbare und automatisierbare Integrationslösungen“, sagt Olaf Schmitz. „Ich freue mich auf die Aufgabe, gemeinsam mit einem starken Führungsteam den Wandel von ONEiO von einem stetig wachsenden zu einem international sehr schnell wachsenden Unternehmen zu meistern. Wir werden ONEiO zu einem echten Hyperscaler entwickeln, der nachhaltig skaliert und ohne die üblichen Wachstumsschmerzen auskommt.“

