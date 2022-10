Peggy Diecke unterstützt ab Oktober die SeniorenLebenshilfe in Neustrelitz

Peggy Diecke ist unsere neue Lebenshelferin in Neustrelitz. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Im Oktober 2022 konnte die SeniorenLebenshilfe mit Lebenshelferin Peggy Diecke Unterstützung für ältere Menschen in Neustrelitz gewinnen. Seit vielen Jahren setzt sich die SeniorenLebenshilfe bereits für Seniorinnen und Senioren ein, die Hilfe im Alltag benötigen. Die freiberuflich tätigen Lebenshelfer sind in allen Bundesländern vertreten und helfen genau dort, wo es gebraucht wird – und mit Frau Diecke können nun seit Neuestem auch Senioren in Neustrelitz Hilfe erhalten.

So arbeitet die SeniorenLebenshilfe: vorpflegerisch für ein selbstbestimmtes Leben

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind vorpflegerisch tätig. Das bedeutet, dass sie zwar ergänzend zu einem Pflegedienst arbeiten können, sich jedoch vor allem um alltägliche Aufgaben kümmern. Die Eheleute Carola und Benjamin Braun gründeten die SeniorenLebenshilfe vor rund 10 Jahren, um genau diese Versorgungslücke zu schließen. So wollten sie unter anderem alte Menschen, die den größten Teil ihres Alltags noch gut bewältigen können und lediglich ein wenig Hilfe benötigen, vor einem Umzug ins Heim bewahren.

Das leistet die SeniorenLebenshilfe für „ihre“ Senioren

Wenn Senioren im Alter Hilfe benötigen, sind es häufig Dinge wie die Arbeit im Haushalt oder das Tragen schwerer Einkaufstüten, die als Erstes schwerfallen. Doch die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind mehr als „nur“ eine Haushaltshilfe. Sie kümmern sich um viele verschiedene Belange der Senioren, von der Haushaltsführung über die Unterstützung im Umgang mit Behörden bis hin zur erfüllenden Freizeitgestaltung und der Begleitung außer Haus. Alle Lebenshelfer besuchen „ihre“ Senioren zu Hause und mit dem eigenen Auto – so sind auch Fahrtwege kein Problem. Als Rundum-Ansprechpartner sind die Lebenshelfer für Senioren und Angehörige zugleich eine wichtige und geschätzte Entlastung im Alltag.

SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Neustrelitz – dank Peggy Diecke

Frau Diecke hat in ihrem Berufsleben schon viele Erfahrungen sammeln dürfen: Ursprünglich erlernte sie das Bäckerhandwerk, war jedoch auch in der Gastronomie und als Zimmermädchen tätig. Schließlich führte der Wunsch, intensiver mit Menschen zu arbeiten, sie in die Pflege, zur Demenzbegleitung, zur Palliativen Care und zur Hospizarbeit. Als Mutter von drei Kindern ist Frau Diecke feinfühlig und interessiert sich sehr für die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen. Mit der SeniorenLebenshilfe hat sie schließlich ihre berufliche Erfüllung gefunden, und Senioren in Neustrelitz können nun

von ihrer Unterstützung profitieren und so ihren Lebensabend selbstbestimmter und würdevoller gestalten.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe gibt es seit 2012. Es handelt sich um ein Franchiseunternehmen mit Sitz in Berlin, das mit selbstständigen Lebenshelfern in allen Bundesländern zusammenarbeitet und diesen sowohl eine Ausbildung als auch weiterführende Schulungen bietet. Mit Frau Peggy Diecke ist die SeniorenLebenshilfe nun erstmalig auch in Neustrelitz vertreten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

