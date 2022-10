Location: Hofener Mühle

Street: Hofener Mühle 1

City: 65594 – Runkel-Hofen (Germany)

Start: 30.10.2022 14:00 Uhr

End: 11.12.2022 18:00 Uhr

Entry: free



Moderne Kunst in historischen Gemäuern – Ein Kunstgenuss der besonderen Art!

ARTMEA – International Gallery of Fine Arts

präsentiert

den Galeriekünstler BOSCO DI FRESCO

mit der Kunstausstellung COME VI PIACE >Wie es Euch gefällt Der Maler BOSCO DI FRESCO widmet sich überwiegend Themen aus dem Bereich der

Bildung. In seinen oft expressionistischen Gemälden finden sich unter anderem

Figuren aus der griechischen Mythologie, aus dem Alten Testament oder der deutschen Dichterkunst.

Vor zwanzig Jahren legte er sich den Künstlernamen BOSCO DI FRESCO zu.

Den Weg zur eigenen expressionistischen Malweise entdeckte BOSCO DI FRESCO im Jahr 1984 durch den Kontakt zur Malerin Evylin van der Wielen, die er als Galerist vertreten hatte und mit der sich eine innige Freundschaft entwickelte.

Für seine Malerei verwendet BOSCO DI FRESCO am liebsten hochkonzentrierte Pigmentfarben auf der Basis von Öl, Dammarharzen oder Terpentinen aus Pinienbaum-extrakten, weil ihm diese besonders langsam trocknenden Malmittel ein großes gestalterisches Spektrum bieten. Besondere Akzente in seinen Werken setzt der Künstler zudem mit Blattgold und Blattsilber.

Auf das, was im allgemeinen als Schönheit empfunden wird, kommt es BOSCO DI FRESCO in seiner Kunst nicht an. Sein Statement: „Vielmehr möchte ich das Hässliche herausarbeiten und durch das Spiel mit kontrastierenden Farben so gestalten, dass es für den Betrachter trotzdem liebenswert erscheint.“

Erstmals im Juli 2020 ging BOSCO DI FRESCO mit einer exemplarischen Werkschau aus ca. 100 Gemälden im Rosenhang Museum in Weilburg (Schwerpunkt zeitgenössische Malerei, namhafter deutscher Künstler) an die Öffentlichkeit.

________________________________________

ARTMEA International Gallery of Fine Arts

präsentiert hochwertige Werke zeitgenössischer Kunst aller Disziplinen von national und international bereits etablierten und renommierten, aber auch von noch aufstrebenden Künstlern, sog. Secret Talents.

Das Anliegen von ARTMEA ist es insbesondere, weder Künstler noch Kunstinteressierte einzuengen oder zu limitieren, sondern kreative Räume, Möglichkeiten und Entfaltung zu fördern, interdisziplinär in allen Kunstsparten zu denken und zu agieren, ohne dabei das Traditionelle zu vergessen.

ARTMEA sieht sich daher als Bewahrer und gleichermaßen als Türöffner für neue künstlerische Horizonte.

Firmenkontakt

ARTMEA – International Gallery of Fine Arts

Carola Müller

Verwaltung: Arminstr. 55

64625 Bensheim

+49 175 5822752

info@artmea.de

https://artmea.de

Pressekontakt

ARTMEA

Carola Müller

Arminstr. 55

64625 Bensheim

+49 175 5822752

info@artmea.de

https://artmea.de





Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.