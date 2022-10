Messe ORGATEC 2022: GRIMMEISEN LICHT beleuchtet OKA Büromöbel zum Messeauftritt.

Das Unternehmen OKA Büromöbel präsentiert auf über 800 qm eine große Vielfalt seiner neuen Marken auf der ORGATEC Fachmesse in Köln.

GRIMMEISEN LICHT beleuchtet einzelne kleine Teilbereiche bei OKA mit einer arbeitsplatzbezogenen Lichtlösung in Form von Stehleuchten der Serien iMexx FREE und ONYXX AIR FREE.

ORGATEC . Arbeit neu denken. Die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten vom 25.-29.10.2022 in Köln. Besuchen Sie OKA in Halle 7 Stand A40 / C41. Das GRIMMEISEN LICHT TEAM ist auch vor Ort.

Die neue iMexx Leuchtenfamilie von GRIMMEISEN LICHT bestehen aus Wand- und Deckenleuchten sowie Pendel- und Stehleuchten. Unter dem Motto „Design neu gedacht – anders gemacht“, möchte GRIMMEISEN die Transformation vorantreiben.

„Energieeffizienz, zeitloses Design, Langlebigkeit, Kreislaufwirtschaft, kurze und faire Lieferketten und Reparierbarkeit ist unsere Devise“ so Gerhard Grimmeisen (Designer und geschäftsführender Gesellschafter).

Das kompakte Leuchtenprofil besteht aus einem Aluminium Strangpressprofil und im Profilaufbau erstreckt sich in Längsrichtung eine 8 mm Breite und 30 mm Tiefe Schattenfuge als dezentes Designmerkmal.

Design Gerhard Grimmeisen

iMexx FREE MERKMALE / FEATURES:

* Zeitloses dezentes Design

* Doppel H-Profil mit Schattenfuge

* Direkt / indirekt strahlend

* Leistung 50 bis 65W

* Bürotaugliche mikroprismatische Optik mit UGR 80 (Optional >90)

* TAS (Tageslicht- und Anwesenheitssensor) als IR und HF Variante

* Bluetooth-Steuerung (CASAMBI) optional

* Oberflächen: Pulverlackierung Feinstruktur in den Farben schwarz, weiß und silber

* UVP-Listenpreis ab 920,00 EUR zuzügl. MwSt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GRIMMEISEN LICHT GmbH

Herr Gerhard Grimmeisen

Am Burgfrieden 1

83512 Wasserburg a. Inn

Deutschland

fon ..: 08071 903 303 1

web ..: https://www.grimmeisen-licht.de

email : gerhard.grimmeisen@grimmeisen-licht.de

Zum Unternehmen:

GRIMMEISEN LICHT GmbH designt, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Leuchten für den Wohn-, Objekt- und Bürobereich. Gerhard Grimmeisen, Visionär und Designer, ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter. Gründung 2007, der Firmensitz ist im oberbayerischen Wasserburg a. Inn.

Unsere Vision:

Die Vision vom Designer Gerhard Grimmeisen ist „Die Freiheit der Wahl und die Freiheit der Veränderung“.

Awards/Auszeichnungen:

Die aktuelle Auszeichnung „Nominierung Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design 2022“ ist wegweisend für einen wirksamen Beitrag zur Transformation. Eine Vielzahl weiterer, internationaler Designauszeichnungen wie red dot, IF Award, German Design Award, Design Plus Award etc. bestätigen die Designkompetenz des Unternehmens. Die GRIMMEISEN LICHT GmbH wurde 2014 mit dem 1. Platz beim MEGGLE Gründerpreis ausgezeichnet.

Referenzen / Kunden:

BORA, VORWERK, HAUFE-LEXWARE, DELOITTE, SAP, ACCENTURE, GENESIS u.a.



Pressekontakt:

GRIMMEISEN LICHT GmbH

Herr Gerhard Grimmeisen

Am Burgfrieden 1

83512 Wasserburg a. Inn

fon ..: 08071 903 303 1

email : gerhard.grimmeisen@grimmeisen-licht.de