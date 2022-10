infactory Solar- und Dynamo-Koffer-Radio SOL-1540

Spielt den Lieblingsradiosender und lädt Geräte mit Gratis-Strom auf

– Holt sich kostenlos Strom aus der Sonne oder per Handkurbel

– Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion

– Auch als Powerbank zum Aufladen von externen Geräten nutzbar

– Akku für bis zu 20 Stunden Licht und 14 Stunden Musik

Überall maximalen Musikgenuss erleben: Egal, ob man einen gemütlichen Nachmittag am Baggersee, eine sportliche Spritztour in die Berge oder ein romantisches Picknick geplant hat. Dieses Kurbel-Radio von infactory gehört auf jeden Fall mit ins Gepäck. Die geringe Größe und das leichte Gewicht sorgen dafür, dass es bequem in jede Tasche passt.

Läuft ohne Batterien: Der leistungsstarke Akku wird solar geladen, das ist praktisch, unkompliziert und schont die Umwelt. Vollständig geladen spielt er bis zu 14 Stunden Musik.

Und wenn die Sonne doch nicht scheint, lädt man den Akku überall schnell über die Handkurbel auf: So muss man auch bei schlechtem Wetter nicht auf den Lieblingssender verzichten.

Doch das ist nicht der einzige Pluspunkt des robusten Alleskönners: Die eingebaute LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion leuchtet einem sicher den Weg nach Hause und macht andere Menschen im Notfall per Blinklicht sowie Alarmton auf einen aufmerksam. Und dank Powerbank-Funktion versorgt man über den USB-Ausgang entladene Geräte mit Gratis-Strom.

– Empfangsstarkes Outdoor-Radio

– Ideal für Camping und weitere Outdoor-Aktivitäten

– Bandbreite: 87 – 108 MHz FM, 520 – 1710 kHz AM

– Lautsprecher-Ausgangsleistung: 0,5 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 1 Watt

– Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion (Blinklicht und Alarmton)

– Powerbank mit 1000 mAh: zum Aufladen von externen Geräten nutzbar

– Ausziehbare Antenne: bis 30 cm

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 20 Stunden Licht und 14 Stunden Musik (bei 60% Lautstärke), lädt über Solarzelle, Handkurbel oder 5-Volt-Netzteil (bitte dazu bestellen)

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Maße: 130 x 60 x 50 mm, Gewicht: 250 g

– Solar- und Dynamo-Koffer-Radio SOL-1540 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404440

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3273-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3273-1235.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

infactory Outdoor Solar u. Dynamo Akku Radio SOL-1540 mit LED Lampe, IPX4 2er-Set

Preis: 58,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3274-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Y44Sd69XkCT4Bes

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.