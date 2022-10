MOOG berät Park Systems Corp. beim Erwerb der Accurion GmbH

Darmstadt, 21. Oktober 2022 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB hat die Park Systems Corp., ein in Suwon (Südkorea) ansässiges Unternehmen, umfassend bei dem Erwerb sämtlicher Anteile an der Accurion GmbH mit Hauptsitz in Göttingen beraten.

Park Systems Corp. ist die am schnellsten wachsende und weltweit führende Herstellerin von Rasterkraftmikroskopie-Systemen. Die Aktien des 1997 gegründeten Unternehmens werden an der südkoreanischen Wertpapierbörse Korea Exchange (KOREX) gehandelt. Die Accurion GmbH entstand Anfang der 90er-Jahre aus einem Spin-off des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie und verfügt inzwischen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion sowie dem Vertrieb hochwertiger und zuverlässiger Spitzentechnologie. Accurion ist in den Hauptgeschäftsfeldern optische Oberflächenanalytik und aktive Schwingungsisolation tätig.

Mit dem Erwerb von Accurion erweitert Park Systems sein Produktportfolio, während im Gegenzug Accurion von den globalen Vertriebs- und Servicekapazitäten des südkoreanischen Unternehmens profitieren wird. Während der Transaktion, die sich knapp über ein Jahr erstreckte, hat MOOG das koreanische Inhouse-Team in den Bereichen Legal, Tax und Finance beraten.

Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Zum Team von MOOG um Partner Dr. Tobias Moog (M&A / Arbeitsrecht) gehörten Marc Sälzer (Partner, Steuerrecht), Achim Schweizer (Partner, Finance), Dr. Tim Becker (Partner, IP), Luise Gerischer (Partnerin, Immobilienrecht), Dr. Bernd Pfertner (Gesellschaftsrecht / M&A), Carina Abrolat (Arbeitsrecht / M&A), Johannes Heinlein (Datenschutz), Harald Evers (Handelsrecht), Hannah Dechert (Immobilienrecht), Michele Müller (Arbeitsrecht) und Florian Glöckner (Finance).

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 41 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 wird sie als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2020/2021 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

Firmenkontakt

MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB

Luise Gerischer

Holzhofallee 15A

64285 Darmstadt

06151 / 99 36-0

luise.gerischer@moogpartner.de

http://www.moogpartner.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation Ina Biehl-v.Richthofen

Ina Biehl-v. Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-11

Weigandt@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.