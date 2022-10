Die Buildigo AG gibt Tipps zum Geld sparen in der Energiekrise

Die Buildigo AG aus Bern ist nicht nur bekannt dafür, Handwerker aller Branchen an Endkunden zu vermitteln. In den letzten Monaten hat sich das Unternehmen eine wachsende Onlinepräsenz aufgebaut, über welche es Besucher der Website kostenfrei über aktuelle Themen und Wissenswertes informiert.

Durch den Klimawandel und zuletzt auch die angespannte geopolitische Situation, ist das Thema Energie immer stärker in das Bewusstsein der Allgemeinheit gerückt, besonders wegen immer höher ansteigenden Kosten. Was können Ottonormalverbraucher dagegen tun, ohne viel Geld investieren zu müssen?

Energetische Sanierung sinnvoll?

Hierfür gibt die Buildigo AG in den neusten Onlineratgebern einige wertvolle Tipps. So erklärt etwa Architekt Stéphane Fresse, wie man bei einer energetischen Sanierung vorgehen sollte, was diese kostet und welche Fehler man als Sanierer beachten sollte.

Die aktuelle Situation lässt viele Menschen über das Klima und Arten zur Energiegewinnung diskutieren. Die Buildigo AG hilft mit informativen Ratgebern.

Langfristig Geld sparan Solaranlagen?

Aber Geld lässt sich nicht nur durch eine energetische Sanierung sparen. Auch Photovoltaik-Anlagen werden immer gefragter. Hierfür ist natürlich besonders das Thema der Fördergelder interessant. Auch für diesen Bereich hat die Buildigo AG einen aktuellen Ratgeber veröffentlicht, der auf Montagefragen, die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorhabens, sowie die Leistung von aktuellen Modulen eingeht.

DIY-Reparatur der eigenen Waschmaschine?

Energetische Sanierungen, Photovoltaik-Anlagen – das alles klingt ziemlich kostspielig und zeitaufwendig, oder? Kosten sparen kann aber auch ganz klein anfangen. Etwa indem man kleinere Defekte bei den eigenen Haushaltsgeräten wie Waschmaschine oder Kühlschrank selbst behebt. Wie das gehen kann? Auch hierfür hat die Buildigo einen übersichtlichen Ratgeber online gestellt, welcher schnell auf den Punkt bringt, wie man kleine Probleme bei den gängigsten Haushaltshelfern selbst beseitigt.

Über die Buildigo AG

Das Unternehmen, welches sich seit seiner Gründung 2021 bereits einen Namen im Dienstleistungsgewerbe der Schweiz gemacht hat, vermittelt Handwerker aller Art an Endkunden. Auf der Website des Unternehmens finden sich zudem vielfältige Informationen zu den Themen Energie, DIY und Sanierung.

