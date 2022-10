Recycelte Materialien und transparente Herstellungsprozesse: XD Design setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Rucksäcke

Niederlande – Ob Berufspendler oder Weltenbummler: Unterwegs wird der richtige Rucksack benötigt. Die ideale Lösung: Stylische und nachhaltige Rucksäcke von XD Design. Das niederländische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Deshalb wurden die Produkte genau auf dieses Ziel hin konzipiert. Durch die Verwendung von recycelten Materialien wird dieses Ziel erfüllt – ohne dabei auf Leistung oder Stil zu verzichten.

Das Unternehmen startete 2016 mit dem Bobby Anti-Diebstahl-Rucksack. Dieser vereint innovatives Design und hilfreiche Funktionen, die von Verbraucher:innen sehr geschätzt werden. Seitdem hat sich XD Design zu einer Rucksackmarke mit vielfältigem Angebot entwickelt: Die Produkte werden mittels des eigenen Online Shops www.xd-design.de und verschiedener Einzelhändler:innen in über 50 Ländern vertrieben.

XD Design stellt „Taschen mit einem Zweck“ und intelligenten Features her. Dazu gehört das diebstahlsichere Design, ebenso wie funktionelle Taschen und wasserabweisendes Material. Dadurch kann jedes Produkt den verschiedenen Nutzerzwecken von Benutzer:innen angepasst werden. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf die Verwendung nachhaltiger Materialien. Dabei geht es nicht nur um die reine Haltbarkeit des Produktes: XD Design ist bestrebt so ressourcenschonend wie möglich zu produzieren, um Kunststoff wiederzuverwenden und sowohl die CO 2 -Emissionen als auch den Wasserverbrauch zu reduzieren (im Durchschnitt werden 21 Liter pro Tasche eingespart).

Weiterhin legt das Unternehmen großen Wert auf Transparenz. Durch die Partnerschaft mit Aware stellt XD Design sicher, dass nur zertifizierte & recycelte Fasern verwendet werden. Aware nutzt die Blockchain-Technologie und Tracer, um eine Art digitalen Reisepass für jedes recycelte Garn zu erstellen. So wird zuverlässig sichergestellt, dass der Aware-Stoff, der für XD Design-Produkte verwendet wird, nur Fasern aus recycelten Plastikflaschen enthält.

Bobby-Rucksack: Der nachhaltige Reisebegleiter

Ein Paradebeispiel für das Angebot von XD Design ist die Rucksackserie “Bobby“. Das Rohmaterial für das Garn stammt aus recycelten RPET-Flaschen. Im Durchschnitt wird jeder Rucksack aus 31 recycelten Plastikflaschen hergestellt und spart somit rund 21 Liter Wasser im Produktionsprozess. Das schnittfeste Material und die versteckten Reißverschlüsse bieten den größtmöglichen Schutz für verstaute Wertsachen. Diese kombinierten Sicherheitsmerkmale verhindern effektiv, dass die Taschen ungewollt durch Dritte geöffnet oder aufgeschnitten werden.

Die Rucksäcke sind wasserabweisend und für den täglichen Gebrauch konzipiert. Sie verfügen über ein Laptopfach, sind leicht zu organisieren und haben ergonomische Schultergurte. Die Bobby-Familie ist nur eines von mehreren Designs der XD Design-Serie, die ab sofort bei ausgewählten Händler:innen und unter www.xd-design.de erhältlich sind.

„Unser Ziel ist es, umweltbewusstes Reisen zu fördern. Wir entwickeln die Art und Weise, wie wir langlebige und nachhaltige Rucksäcke entwickeln, ständig weiter. Jeder Kunde dient uns als Inspiration, um unserem Ziel, Taschen zu entwickeln, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten, einen Schritt näher zu kommen. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, Weltenbummler:innen oder Pendler:innen: Unsere langlebigen Rucksäcke bieten Benutzer:innen Komfort und Sicherheit“, erklärt Erwin Sikma, Geschäftsführer von XD Design.

Über XD Design

XD Design ist eine niederländische Marke, die in über 50 Ländern und mehr als 3.000 Einzelhändler:innen weltweit vertreten ist. Im Jahr 2016 brachte XD Design den ersten Bobby Anti-Diebstahl-Rucksack auf den Markt. Das Unternehmen entwirft „Taschen mit einem Zweck“, um Menschen dabei zu helfen, sicher und verantwortungsbewusst durchs Leben zu gehen – damit sie unabhängig von Entfernung und Zweck verbunden und organisiert sind. Nachhaltigkeit ist ein besonders wichtiger Aspekt. XD Design verwendet nur die besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und Verpackungen, um seinen Nutzer:innen eine nachhaltige Reise zu ermöglichen.

