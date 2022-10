Karton nach Maß ab 1 Stück möglich

immer die richtige Größe und das passende Material

Wer seine Produkte sicher verpacken will, muss häufig auf Standard-Kartons zurückgreifen. Das Problem: nicht immer sind sie in der richtigen Größe verfügbar. Dann kommen Füllmaterialien zum Einsatz, die Zeit und Geld kosten und zusätzlich noch beim Verpacken aufhalten. Die Lösung ist ein Karton nach Maß, doch so eine spezielle Verpackung fertigen viele Anbieter nur in hohen Auflagen. mdf-verpackungen aus Bergisch-Gladbach liefert den Karton nach Maß, und das ab einer Menge von einem Stück. Möglich wird dieses Angebot, weil man bei mdf die passenden Maschinen mit künstlicher Intelligenz einsetzt und dadurch ausgesprochen effizient fertigen kann.

„Karton nach Maß, das klingt auf den ersten Blick nach einer aufwändigen Lösung,“ erklärt Dietmar Franz, Geschäftsführer von mdf-Verpackungen. „Wir haben uns ganz auf solche Lösungen eingestellt und können deshalb zu guten Konditionen genau den Karton produzieren, den unsere Kunden wollen.“ Wichtig ist das vor allem deshalb, weil die richtige Verpackung das Produkt eben optimal schützt. Ist ein zu großer Karton im Einsatz, braucht man zusätzliches Füllmaterial, um sicher zu verpacken. Das kostet einerseits Geld und andererseits Personal, das diesen Füllstoff auch richtig verwendet.

Geld sparen mit dem Karton nach Maß

Mit dem Karton nach Maß spart man also nicht nur Geld, sondern auch wichtige Ressourcen. Es ist weniger Material und weniger Personal nötig, um optimal zu verpacken. Dazu kommt: der maßgefertigte Karton lässt sich auch in Sachen Material an das eigene Produkt und den eigenen Anspruch anpassen. Für eine sichere Verpackung ist nämlich nicht nur die richtige Größe, sondern auch das passende Material wichtig. Ist das Produkt schwer, braucht man auch eine stabile Wellpappe, ist es leicht, lässt sich an der Wellpappe sparen. Das ist mit Standard-Kartons nicht immer möglich.

Die Kartons nach Maß von mdf-verpackungen müssen nicht die vorgegebene Standard-Form nach dem Fefco-Code haben, sondern können auch in ihrer Form an die Kundenanforderungen angepasst werden, falls das nötig ist. Möglich ist das, weil bei mdf die Formen mittels KI variieren kann. Größere oder anders gerundete Klappen oder geänderte Falze stellen kein Problem dar. „Bei uns steht immer der optimale Schutz der Produkte im Mittelpunkt,“ erklärt Dietmar Franz. „Wir beraten unsere Kunden selbstverständlich dabei, genau die Verpackung zu finden, die gut für ihre Ware ist.“

Bedruckter Karton möglich

Bei mdf-verpackungen gibt es außerdem eine besondere Spezialität: der Karton nach Maß kann auch nach Kundenwunsch bedruckt werden und das in sehr hoher Qualität. Vierfarbige hoch auflösende Druckmotive stellen kein Problem dar und sind auch bei geringen Auflagen problemlos realisierbar. So können Kunden ihr Produkt noch besser präsentieren und dennoch sicher und kostengünstig verpacken.

Über mdf-verpackungen

Wer sein Produkt optimal verpacken möchte, Wert auf eine passgenaue Verpackung legt und gleichzeitig Füll- und Polstermaterial sparen möchte, ist bei mdf-verpackungen an der richtigen Adresse. Das 1996 gegründete Unternehmen ist nicht nur Großhandel für Verpackungsmaterial sondern seit 2016 auch Hersteller von Kartonagen. Mit einem umfangreichen Maschinenpark von Boxmaker, Slotter, Klebemaschinen, Stanzen und digitaler Drucklinie produziert mdf-verpackungen Klein- und Mittelserie im Kartonagenbereich. Ob Kartons in den gängigen Bauarten, Wellpappzuschnitte, Stanzverpackungen oder zum Beispiel Ronden, Kartons nach Maß sind bereits in Kleinmengen im online-Kartonrechner zu errechnen und direkt online bestellbar.

Firmenkontakt

mdf-verpackungen GmbH

Dietmar Franz

An der Zinkhütte 5

51469 Bergisch Gladbach

+49 (0) 22 02 – 926 24 20

info@mdf-verpackungen.de

https://www.mdf-verpackungen.de

Pressekontakt

Dr. Frauke Weber Kommunikation

Dr. Frauke Hewer

Finkenweg 10

65582 Diez

06432/988613

info@dr-weber-kommunikation.de

http://www.dr-weber-kommunikation.de

Bildquelle: Foto: mdf-verpackungen GmbH