Eine Wertanlage für die Zukunft

(Köln) – Kölner Immobilienfirma weiss genau, worauf es ankommt.

Wertanlagen gibt es viele, aber noch immer stehen Immobilien seht hoch im Kurs. Das sind Wertanlagen mit Zukunftspotenzial. Die Bauer Immobilien GmbH mit Sitz in Köln vermittelt genau solche Objekte. Exakt abgestimmt auf die Anforderungen und Voraussetzungen ihrer Kunden bieten die Expertinnen und Experten von Bauer Mietwohnungen als Kapitalanlagen in ganz Deutschland.

Eines steht immer im Vordergrund: Die Kunden müssen zufrieden sein. Und daher gilt: Komfort – das ist ein Aspekt, der Kapitalanlegern meistens erst auf den zweiten Blick einfällt. Denn natürlich steht die Rendite an Nummer Eins. Doch auch das gute Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen, während das angelegte Geld arbeitet, ist Teil des Gesamtpakets bei einem erfolgreichen Investment.

Die Bauer Immobilien GmbH kümmert sich nicht nur um die Auswahl der passenden Immobilie, sondern auch um die Finanzierung. In Zeiten von Niedrigzinsen haben viele Investoren den Eindruck, dass jeder Kredit ein „Schnäppchen“ sein muss. Doch auch bei Zinsen um ein Prozent lohnt sich der Blick auf die Details.

Genau dabei hilft der Darlehensvermittler von Bauer Immobilien. Ebenso kümmern sich die Expertinnen und Experten des Kölner Investmenthauses um das komplette Mietermanagement: Finden des passenden Mieters, bei Bedarf Aufbereitung der Immobilie (Home Staging), Miet- und Nebenkostenabrechnungen und Facility Management. Auf diese Weise hat der Eigentümer oder die Eigentümerin einen minimalen Aufwand, während die Mietzahlungen für ein passives Einkommen sorgen.

Viele private Anleger scheuen sich, eine ganze Immobilie zu erwerben. Der finanzielle Aufwand ist im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Fonds oder Aktien natürlich deutlich höher, doch mit der passenden Finanzierung ist die sorgfältig ausgewählte, vermietete Wohnimmobilie eine Kapitalanlage mit Zukunft. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld macht es möglich, dass man heute mit relativ wenig Eigenkapital einsteigen kann. Durch die Übernahme aller erforderlichen Dienstleistungen rund um die Immobile und ein einfaches und transparentes Gebühren-System für das Investment sorgt Bauer Immobilien von Anfang an für Klarheit und einen überschaubaren Planungshorizont.

Das Investment bei Bauer Immobilien hat immer eine langfristige Perspektive. Fast die Hälfte der Kunden entscheidet sich nach etwa einem Jahr für ein weiteres Investment mit Bauer.

Wer sich einen ersten Eindruck von Arbeitsweise und Kompetenzen der Bauer Immobilien GmbH machen möchte, kann bei einem kostenlosen, unverbindlichen Beratungsgespräch die Rahmenbedingungen für sein Investment mit Bauer abstecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



Pressekontakt:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de