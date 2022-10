Anleitung für ein kompromisslos eigenverantwortliches Leben

Das neue Buch von Speaker-Profi und Mut-Experte – Kerim Kakmaci – bringt den Mut-Muskel in Wallung. Das im Mentoren-Verlag erschienene Werk glänzt nicht nur aufgrund der zahlreichen Trainingstipps, wie man seinen eigenen Mut-Muskel auf Vordermann bringt, sondern gibt auch private Einblicke in die persönliche Entwicklung von Kerim Kakmaci.

Konzepte, die funktionieren

Tatsächlich scheint es so, dass gerade im deutschsprachigen Raum, die Fehlerkultur nicht gerade ausgeprägt ist. Dienst nach Vorschrift scheint an der Tagesordnung, da die Extra-Meile nicht belohnt, ja im schlimmsten Fall sogar bestraft wird. Das Sicherheitsdenken ist bei vielen Menschen enorm ausgeprägt und den Mut sucht man vergebens. Gerade in diesen Krisenzeiten bräuchte man jedoch Menschen, die spannende Ideen haben und diese auch bereits sind umzusetzen. Hier ist der Chancenblick entscheidend, der uns ins Handeln bringt. Mehr als 10 TeilnehmerInnen an Kerim´s Seminaren und Workshops schildern im Verlaufe des Buches, was sich in ihrem Leben durch dieses Mehr an Mut verändert hat. Allein diese Interviews zu lesen, motiviert enorm.

Ausbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit

„Lebe Mutig“ zeichnet den Weg von Kerim Kakmaci, der wahrlich nicht „steine-los“ war und gibt dem Leser die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu finden. Kompromisslose Eigenverantwortung muss gelebt werden, wenn das Ziel ein glückliches und unabhängiges Leben ist. Mit seinem Lebensrad zeigt der Autor, wie man Schritt für Schritt den Mut-Pegel im eigenen Leben erhöht und welche Tools dafür nötig sind, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die uns von Kindheitsbeinen an eingeflößt wird, auszubrechen. Letzten Endes liegt es, trotz Erziehung, Prägung, Schule und Freundeskreis, an jedem Einzelnen, die eigenen Werte zu erforschen und nach außen zu tragen.

260 Seiten geballte Mut-Lust

Das auf Storytelling aufgebaute Buch ist unterhaltsam und lehrreich zugleich. Das Lernen erfolgt beinahe nebenbei. Des öfteren dürften sich die Leser ertappt fühlen, wenn ihnen auf die „kognitiven Zehen“ gestiegen wird vom Autor. Diese liebevollen „Schubser“ sind allerdings nur dazu da, die eingefahrenen Wege zu verlassen und neue, individuelle Wege zu erkunden.

Wer also Lust auf mehr Selbstbestimmung hat, sollte unbedingt “ Lebe Mutig“ von Kerim Kakmaci, erschienen im Mentoren Verlag, lesen.

Der Sohn einer deutschen Mutter uns eines türkischen Vaters ist gebürtiger Wiesbadener und seit Juli 2019 stolzer Vater seins Sohns Samuel. Er ist ein Fußball-Verrückter und hat in seiner Freizeit als ehrenamtlicher Schiedsrichter weit über 200 Amateur-Spiele geleitet, um dem Sport, den er so liebt, etwas zurück zu geben.

Seine Vorträge, Seminare und Workshops sind wachrüttelnd, provozierend und gespickt mit sehr viel Energie und Charme. Er ist bekannt für klare Worte und vermittelt einfach verständliche Werkzeuge, die es seinen Teilnehmern ermöglichen ihre Denk- und Verhaltensweisen spielend zu verändern, um genau die Ergebnisse zu bekommen, die sie wollen.

