Hier befinden sich die neuen Szene Viertel der Immobilienbranche

Immer wieder zieht es – nicht nur junge Menschen – in sogenannte Szeneviertel. Seit Jahren ist davon auch der deutsche Immobilienmarkt geprägt. Im Moment entstehen auch immer neue Szeneviertel. Diesem Trend nimmt sich die City Immobilienmakler an und vermittelt an Interessenten entsprechende Immobilien.

Szeneviertel in deutschen Metropolen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dresden oder München entstehen nicht durch bauliche Veränderungen, sondern durch den Einzug von anderen Geschäften in die Läden eines oder mehrerer Straßenzüge. Dorthin zieht es gleichzeitig die Klientel, die gerne in diesen Läden wohnortnahe verkehren möchte. Anders als früher sind die Deutschen mehr und mehr bereit, wenn das Szeneviertel, in dem sie leben, nicht mehr hipp ist, in ein neues Viertel der Stadt zu ziehen.

Für die City Immobilienmakler ist dies eine Mammutaufgabe. Denn die City Immobilienmakler GmbH muss praktisch diesem Schritt bzw. Wunsch der Interessenten immer einen Schritt voraus sein und in einem sich gerade neu abbildenden möglichen Szeneviertel schon nach entsprechenden Immobilien Ausschau halten. Hier den Überblick zu bekommen ist oft schwer und erfordert guter Menschenkenntnis und einem immerwährenden Blick auf die Szene selbst bzw. auf deren Entwicklung.

Die neuen hippen Szeneviertel

Eine solche Entwicklung zeichnet sich dann ab, wenn bekannt wird über die Presse, dass sich ein Stadtteil einer größeren Stadt verändern möchte. Das bedeutete in den 1980er Jahren vor allem, dass ein Stadtteil die Kriminalität bekämpfen will in diesem Stadtteil. War dies erreicht, war früher regelrecht sicher, dass aus diesen Straßenzügen oder diesem Stadtteil ein neues Szeneviertel wurde. Und das zog entsprechend hippen Läden und Cafés an, gefolgt von den Interessenten für eine Wohnung, die auch gleichzeitig Interesse an den hippen Läden hatten.

Heute ist es oftmals so, dass auch die City Immobilienmakler GmbH aufgrund von Anfragen nach Wohnungen in Stadtteilen oder Orten auf eine Veränderung der Szene aufmerksam wird, wenn in der Presse skandiert wird, dass sich ein Stadtteil oder eine Stadt verändern möchte. Darüber hinaus hat die City Immobilienmakler GmbH auch immer einen Blick auf Entwicklungen, wie die Schließung von einem größeren Industriebetrieb.

Es kann zwar Jahre dauern, bis sich für ein altes Fabrikgebäude ein Käufer findet, der darauf angesagte Lofts machen möchte. Aber genau dieser Trend ist, der sich im Moment in vielen Städten und auch in der ländlichen Region abspielt. Junge Menschen, aber auch Menschen, die ein Leben auf der Überholspur geführt haben sowie Künstler sind die Gruppe von Interessenten, die die City Immobilienmakler GmbH im Blick hat und die selbst auf der Suche nach einem neuen Szeneviertel sind, in dem sie leben können. Die City Immobilienmakler führt Szeneviertel und die Menschen, die darin leben möchten, gekonnt zusammen.

