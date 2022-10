10 Top Weihnachtsgeschenke für den Aquariumbesitzer

Was sind die besten Geschenkideen für einen Aquariumbesitzer? Wir haben hier eine Liste mit 10 Geschenkideen erstellt, die jeden anspruchsvollen Aquarianer erfreuen.

Bald ist es wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür! Was sind die besten Geschenkideen für einen Aquariumbesitzer? Sie versuchen, ein Geschenk für einen Aquariumliebhaber zu finden und wissen nicht, was ein erfahrener Aquarianer so braucht? Keine Sorge! Wir haben hier eine Liste mit 10 Geschenkideen erstellt, die jeden anspruchsvollen Aquarianer erfreuen.

1. Algenmagnet oder Scheibenreinigungsmagnet

Algen wachsen in allen Aquarien. Es gibt keine einfache Möglichkeit, dies zu verhindern. Es stehen viele Arten von Algenschabern zur Auswahl, aber eines der neuesten Werkzeuge ist der magnetische Algenschaber. Bei normalen Hand-Algenpads müssen Sie Ihre Hand ins Wasser tauchen und das Glas schrubben. Der Scheibenreinigungsmagnet hat hingegen ein zweiteiliges System, das die Aquarienreinigung super einfach macht. Durch das Bewegen des äußeren und inneren Magneten werden die Aquariumscheiben schnell kratzfrei gereinigt.

2. Frostfutterlöffel zum Auftauen von Frostfutter

Aquariumfische lieben Frostfutter wie Mückenlarven und Wasserflöhe. Aber wer hat schon Zeit, gefrorenes Fischfutter aufzutauen? Der innovative Frostfutterlöffel macht das Auftauen und Füttern von gefrorenem Fischfutter einfach. Das Futter kann sauber und einfach aufgetaut und portioniert werden.

3. Aquarium-Futterring

Der Futterring verhindert, dass das Fischfutter im Aquarium herumwirbelt und hält das Futter an der Wasseroberfläche, fern von Wasserturbulenzen. Das Futter bleibt trockener, wichtige Vitamine und Mineralstoffe bleiben in den Flocken und Pellets erhalten, anstatt sich im Aquariumwasser aufzulösen.

4. Aquaball Powerhead

Mit dem Powerhead werden Luftzufuhr und Sauerstoff im Aquarium geregelt. Ein Aquarium-Powerhead wird normalerweise verwendet, um eine Strömung im Aquarien zu erzeugen. Beispielsweise könnte der Powerhead in einem Süßwasseraquarium verwendet werden, um eine turbulentere Strömung zu erzeugen. Die Wasserzirkulation in Süßwasseraquarien ist nützlich, um den Fischen ausreichend Bewegung zu ermöglichen.

5. Filtermatten

Die Filtermatte dient zur Verbesserung der Wasserqualität. Die Aquarium-Filtermatten filtern schwimmende Gegenstände im Wasser, und halten grobe und feine Schmutzpartikel auf.

6. Digital-Aquarium-Thermometer

Mit dem Digital-Aquarium-Thermometer wird die Wassertemperatur überwacht und gemessen. Die richtige Temperatur ist sehr wichtig für die Tiere. Die Wassertemperatur in einem Aquarium sollte je nach Fischart, 24 bis 26 Grad Celsius betragen.

7. Automatischer Futterautomat

Mit dem automatischen Futterautomaten können Ihre Fische bis zu 6-mal am Tag gefüttert werden. Fütterungszeiten und Futtermengen sowie die Abstände zwischen den Fütterungen können individuell eingestellt werden. Per Knopfdruck kann man die Tiere auch zwischendurch mal füttern. Der Vorteil ist, dass der Futterautomat auch bei Abwesenheit die Aufgabe der Fütterung erledigt.

8. Komplettes Artemia-Aufzucht-Set

Artemia, auch Salzkrebschen oder Salzwasserkrebse genannt, werden lebend, getrocknet oder gefroren als Fischfutter verwendet. Mit dem Set ist die Artemia-Aufzucht einfach, man muss 24-48 Stunden warten bis die ersten kleinen Artemia-Nauplien schlüpfen. Artemia sind gutes Futter für Fischlarven, Nanofische, Perlhuhnbärblinge und andere Fische. Artemia kann man bei 5-7 Grad Celsius im Kühlschrank lagern.

9. SmartControl-Beleuchtung mit Steuerung

Mit der SmartControl-Beleuchtung kann man die Einsatzleuchten bequem über WLAN, Handy, Tablet oder PC steuern. SmartControl macht es möglich, mit der Bedienoberfläche einer App oder via Internetbrowser den Tagesablauf komfortabel individuell zu programmieren. Das Programm hat 16 einstellbare Lichtphasen, von der Morgendämmerung und Sonnenaufgang, bis hin zur Abenddämmerung und zum Sonnenuntergang sowie andere einstellbare Lichtveränderungen.

10. Aquarium-Komplettset

Suchen Sie ein Geschenk für Einsteiger, dann ist das Aquarium-Komplettset die beste Lösung. Alles ist da, was Sie für den Start brauchen: Aquarium, Beleuchtung, Heizelemente, Filter und weiteres Zubehör. Einige Komplettsets oder Aquariumkombinationen beinhalten passende Unterschränke. Lassen Sie sich am besten vom Experten beraten.

Wir sind eine Gruppe von Online Marketing Freelancer und Selbstständige und bieten SEO Service für alle Unternehmen in der Schweiz an. Dank unserer langjährigen Erfahrung , im Bereich Off und ONPage SEO,Webdesign, Social Media und Online Marketing, erstellen wir die, für Sie passende Marketing Kampagne.

Kontakt

Wirempfehlen Schweiz

Gabriela Schmid

Halde 10

6102 Malters

+41 44 585 36 53

info@wirempfehlen.ch

https://wirempfehlen.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.