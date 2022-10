Eurowag geht eine strategische Partnerschaft mit der JITpay™ Group ein

Die Transaktion wird die Entwicklung der digitalen Plattform von Eurowag beschleunigen, indem sie Funktionen für Rechnungsdiskontierung, digitalisierte Rechnungsstellung und Forderungsmanagement hinzufügt.

W.A.G payment solutions plc („Eurowag“), eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform, die sich auf den gewerblichen Straßentransport („CRT“) konzentriert, ist eine strategische Partnerschaft mit der JITpay™ Group („JITpay“) eingegangen, einem in Deutschland ansässigen Zahlungsdienstleister, der auf die Logistikbranche spezialisiert ist. Mit diesem Schritt kann Eurowag sein Produktportfolio um Lösungen für Rechnungsdiskontierung, digitalisierte Rechnungsstellung und Forderungsmanagement erweitern. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft hat Eurowag eine Minderheitsbeteiligung an JITpay erworben, die im Laufe der Zeit, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, aufgestockt werden kann.

Die Kunden von Eurowag erhalten Zugang zu den marktführenden Produkten von JITpay für Rechnungsdiskontierung und -verwaltung und erweitern damit eine wichtige Säule ihrer Zahlungs- und Mobilitätsplattform. Die von JITpay entwickelte Technologie wird es Eurowag außerdem ermöglichen, die Effizienz der CRT-Industrie weiter zu verbessern. Darüber hinaus stärkt der Umzug die Präsenz von Eurowag in Deutschland, dem größten Lkw-Markt in Europa.

„Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit JITpay. Sie wird es uns ermöglichen, unseren Kunden wichtige Finanzierungslösungen anzubieten und unsere Position in Deutschland zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von JITpay und glauben, dass Eurowag mit JITpays Diskontierungs- und Verwaltungsfunktionen in Kombination mit unserer branchenführenden Plattform gut aufgestellt ist, um neue Höhen zu erklimmen.“

Martin Vohánka, Vorstandsvorsitzender der Eurowag

Dr. Daniel Steinke fügte hinzu:

„Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt all unserer Überlegungen und wir freuen uns, dass sie nun Zugang zu Eurowags konkurrenzlosem Angebot an integrierten End-to-End-Zahlungs- und Mobilitätslösungen und der branchenführenden Plattform haben werden. Es ist ein spannender Meilenstein in unserer Entwicklung, mit einem so etablierten und bekannten Marktteilnehmer zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir die Digitalisierung weiter vorantreiben und die Effizienz in der CRT-Branche steigern.“

Dr. Daniel Steinke, Chief Executive Officer of JITpay

Über Eurowag

Eurowag wurde 1995 gegründet und ist eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform, die sich auf den gewerblichen Straßenverkehr konzentriert. Die innovativen Lösungen von Eurowag machen das Leben kleiner und mittlerer Unternehmen im gewerblichen Straßentransport in ganz Europa einfacher. Dafür sorgt die einzigartige Kombination aus Zahlungslösungen, nahtloser Technologie, einem datengesteuerten digitalen Ökosystem und hochwertigem Kundenservice.

www.eurowag.com

Über JITpay

JITpay™ ist ein schnell wachsender Zahlungsdienstleister, der sich auf die Logistikbranche spezialisiert hat und im Jahr 2016 gegründet wurde. Kernprodukt und Umsatzträger ist die eigene, vollständig digitale, BaFin-regulierte Factoringgesellschaft. In einem Ökosystem bietet JITpay™ gemeinsam mit Partnern ergänzende Dienstleistungen an und kombiniert diese intelligent mit dem Kernprodukt Factoring. Im August 2022 hat JITpay™ rund 100 Mitarbeiter und mehr als 1.800 Kunden in ganz Europa vertrauen auf die Dienste von JITpay™. Zielkunden sind kleine und mittlere Transportunternehmen in Europa.

Weitere Informationen: www.jitpay.eu

Ein zuverlässiges Flottenmanagementsystem, dem über 95.000 Fahrer vertrauen, sowie eine Tankkarte, mit der Sie Zugang zu über 15.000 Tankstellen in Europa haben, Mautgebühren bezahlen und die Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer reibungslos mit Eurowag erstatten lassen können.

