Zeitenwende in der Immobilienbranche

Durch steigende Zinsen und Baustoffknappheit werden Bestandsimmobilien immer schwerer zu verkaufen

Nicht nur in der Politik, auch in der Immobilienbranche kann man mittlerweile von einer Zeitenwende sprechen. Der Immobilienexperte und Gründer von GRUNDUM Immobilien, Claudio Bonelli, hat durch seine jahrelange Erfahrung und Marktkenntnis einen guten Überblick über die Lage. „In den letzten Jahren hatte man ganz klar einen Verkäufermarkt erlebt: Die Preise stiegen stetig, und da die Banken sehr liquide waren und die Zinsen niedrig, gab es sehr viele Kaufwillige für jede Art von Immobilieninvestment. Nun dreht sich die Lage am Immobilienmarkt komplett: Durch die gestiegenen Zinsen um das dreifache gibt es nur noch wenig liquide Käufer, welche durch ein gut gefülltes Angebot an Verkaufsimmobilien eine große Auswahl haben. Dadurch, dass die Immobilienpreise noch nicht eine Korrektur genommen haben, wird es nun vor allem für Privatverkäufer schwierig, ihre Bestandsimmobilien zu verkaufen.“

Großes Angebot, kleiner Käuferkreis, und durch die aktuellen Begebenheiten wie Krieg, Unsicherheit, aber auch Faktoren wie Energiekosten und Baustoffknappheit wird die Zeitenwende am Immobilienmarkt eingeläutet. Vor allem durch gestiegene Kosten und sehr langen Wartezeiten für energetische Maßnahmen sind Häuser und Eigentumswohnungen die nicht vor kurzem gebaut wurden, nun schwieriger am Markt zu platzieren. Für den Verkauf dieser Immobilien benötigt es nun mehrere Kenntnisse und Fähigkeiten, welche Immobilienprofis wie Claudio Bonelli haben: „Natürlich ist am Ende des Tages der Preis entscheidend. Um aber nicht Geld durch einen zu niedrigen Verkaufspreis zu verlieren, lohnt sich die Beauftragung eines Immobilienmaklers. Zeitaufwendige Besichtigungen können zum Beispiel mit GRUNDUM Immobilien viel öfter durchgeführt werden, und auch eine professionelle Vermarktung ist gesichert und hebt sich von vielen Privatverkäufern ab. Der Einsatz von Drohnenaufnahmen von freistehenden Häusern oder hochauflösende 360° Rundgänge können wir unter anderem in unserem (G)rundum-Sorglos-Paket anbieten, welche sich von gängigen Immobilienpräsentationen abheben und eine größere Resonanz bei der Vermarktung schaffen.“

Selbstverständlich zählt bei einem guten Immobilienmakler auch die Marktkenntnis, das Einfühlungsvermögen sowie ein reichlicher Erfahrungsschatz zu den Fähigkeiten, welche man selbst nicht auf die schnelle erlernen kann. Um fehlerfrei einen Immobilienverkauf abwickeln zu können, zögern Sie nicht und rufen unverbindlich bei GRUNDUM Immobilien an. Claudio Bonelli und sein Team von Immobilienexperten stehen Ihnen zur Verfügung, um die aktuelle Verkaufslage für ihre Immobilie exakt einschätzen zu können. Mit dieser Grundlage können Sie dann zusammen mit uns die nächsten Schritte planen.

Über GRUNDUM Immobilien:

Claudio Bonelli ist aktiv als Immobilienmakler seit zwanzig Jahren. Mit Büros in Frankfurt, Wiesbaden, Alzey und Mainz agiert die Maklerfirma weitläufig und zugleich lokal. Die Immobilienberater/innen organisieren die Vermietung und den Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Renditeobjekten und Gewerbeimmobilien. Dabei legt das traditionelle Unternehmen Wert auf Zuverlässigkeit, Perfektion, Ehrlichkeit und Engagement. Mit dem (G)rundum-Sorglos-Paket betreuen sie Ihre Immobilien und erarbeiten damit das für Sie beste Ergebnis. Profitieren Sie von diesem Partner in Ihrer Nähe.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.grundum.de

GRUNDUM Immobilien GmbH

Herr Claudio Bonelli

Martinstraße 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611974514140

web ..: http://grundum.de

email : info@grundum.de

