Energieeffiziente Massivhäuser für Berlin und Brandenburg

Vor 25 Jahren waren Energieeffiziente Massivhäuser vielen noch unbekannt, und auch Klimaschutz stand erst bei wenigen auf der Agenda. Thorsten Richter jedoch bewies schon damals Weitblick. Er kombinierte diese beiden Faktoren, die sich inzwischen so großem Interesse gegenübersehen – und hatte Erfolg. Nach und nach vergrößerte der Geschäftsführer der Mister Hausbau GmbH sein Angebot wie auch seine Erfahrung. So weiß er um das derzeitige Dilemma zwischen dem verbreiteten Wunsch nach einem Eigenheim und gleichzeitiger Sorge vor steigenden Energiepreisen. Mit der Aktion 126 ermöglicht er aktuell zehn Interessenten den Bau eines Massivhauses zum Editionspreis – Selbstverständlich mit maximaler Energieeffizienz.

Erfahrung und Kompetenz

Mit seiner mehr als 25 Jahren währenden Kompetenz bietet Thorsten Richter weit mehr als ein vielfältiges Angebotsspektrum an Immobilien. Er stärkt durch die Zusammenarbeit mit regionalen Dienstleistern die lokale Wirtschaft und garantiert bei sämtlichen Massivhäusern die höchste Energieeffizienzklasse A+. Aktuell krönt er all dies mit einem unschlagbaren Editionspreis. Auf zehn Häuser in Berlin und Brandenburg ist die Aktion 126 limitiert, die Wohnträume verwirklicht und Nachhaltigkeit gewährleistet.

Ökologisch und ökonomisch

Immer mehr Verbraucher achten auf das Klima – auch beim Hausbau. Dank Mister Hausbau lassen sich Umwelt und Portemonnaie schonen, ohne dabei auf die eigenen vier Wände verzichten zu müssen. Bei sämtlichen Massivhäusern von Mister Hausbau liegt der Energieverbrauch ein ganzes Drittel unter den im Gebäudeenergiegesetz vorgeschriebenen 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Ermöglicht wird dies durch platzsparende Wärmepumpen sowie einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die gesamte Gebäudehülle ist vom Boden bis zum Dach optimal gedämmt und damit ebenso ökologisch wie ökonomisch. Doch nicht nur der sparende Umgang mit Ressourcen ist für den Spezialisten selbstverständlich. Auch architektonisch wird jeder Geschmack bedient. Und dies natürlich auch zum derzeit auf zehn Häuser limitierten Sonderpreis.

Bei Mister Hausbau stehen Interessenten über 30 Entwürfe zu Stadtvillen und Häusern im Bauhaus- oder Taunus-Stil zur Auswahl. Alternativ können sie sich vom erfahrenen Expertenteam aus Planern, Bauleitern und Handwerkern eigene Wünsche verwirklichen lassen. Mit seiner Aktion 126 bietet das Unternehmen aus der Hauptstadt Massivhäuser mit Wohnflächen von jeweils 126 Quadratmetern zur freien Gestaltung. Perfekt für eine vierköpfige Familie, die sich auf zwei Etagen sowohl über einen offenen Wohnbereich wie auch erforderlichen Stauraum freuen kann. Bei alldem garantieren die charakteristischen vier Säulen von Mister Hausbau höchstmöglichen Komfort während der Planungs- und Bauphase. Sie beinhalten unter anderem einen Festpreis, eine TÜV-Abnahme – und eben die so wichtige Energieeffizienz.

Wir bauen Ihr Massivhaus in Berlin und Brandenburg – Energieeffizient und sorgenfrei.

Kontakt

Mister Hausbau GmbH

Thorsten Richter

St. Wolfgang-Straße 2

10178 Berlin

+49 30 314 914 0

–

mail@mister-hausbau.de

http://mister-hausbau.de

