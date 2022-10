Online- und Präsenz-Strahlenschutzkurse von Strahlenschutz Schütz

Der Anbieter von Strahlenschutzkursen Strahlenschutz Schütz, Lemgo, bietet seit 18 Jahren Präsenz- und Online-Kurse zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz und Strahlenschutz-Aktualisierungskurse an.

Strahlenschutzkurse und -seminare können auch interessant und kurzweilig sein! So lautet eine Maxime des Anbieters von Präsenz- und Online-Kursen zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz und von Strahlenschutz-Aktualisierungskursen Strahlenschutz Schütz, Lemgo. In Präsenz- und Online-Kursen vermittelt er unter anderem Ärzten und medizinischem Fachpersonal die erforderlichen Kenntnisse im Bereich Strahlenschutz in praxisnaher und verständlicher Form. Außerdem führt er für sie regelmäßig die im Strahlenschutzgesetz vorgeschriebenen Aktualisierungskurse durch.

Inhaber des Bildungs- und Beratungsanbieters Strahlenschutz Schütz, Lemgo, ist der Facharzt für Radiologie Dr. med. Matthias Schütz, der von 2003 bis Frühjahr 2022 Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Lippe war. Mit weiteren Fachärzten sowie im klinischen und radiologischen Bereich erfahrenem Fachpersonal bietet er regelmäßig Präsenz- und Online-Kurse und Schulungen im Bereich Strahlenschutz an. Hierzu zählen unter anderem Grund- und Auffrischungskurse „für Ärzte und Ärztinnen sowie nicht-ärztliches Personal“ wie Medizinisch-Technische RadiologieassistentInnen (MTRA) zur Vertiefung und Aktualisierung der Kenntnisse und der Fachkunde im Strahlenschutz. Diese Kurse und Schulungen führt Strahlenschutz Schütz sowohl inhouse, als auch als offene Angebot durch. Dies unter anderem, weil das im radiologischen Bereich tätige Personal laut Strahlenschutzverordnung (§48 StrlSchV) mindestens alle fünf Jahre die erforderliche Fachkunde sowie die nötigen Kenntnisse im Strahlenschutz durch einen anerkannten Kurs aktualisieren muss.

Bei allen Kursen und Schulungen lautet ein Selbstanspruch von Strahlenschutz Schütz, den Teilnehmern das für ihre praktische Arbeit nötige Know-how möglichst „plastisch und praxisnah“ zu vermitteln. Deshalb werden zum Beispiel in den Aktualisierungskursen auch die Fehlerquellen und -möglichkeiten erörtert; zudem werden den Teilnehmern Wege aufgezeigt, wie man potenzielle Fehler vermeiden kann. Außerdem informieren die Referenten die Teilnehmer über die neusten radiologischen Entwicklungen mit Fokus auf den Strahlenschutz und erklären ihnen die wichtigsten Änderungen des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung.

Um die Kursteilnehmer optimal auf ihre Prüfungen vorzubereiten, stellt Strahlenschutz Schütz ihnen zudem stets ein komprimiertes Skript zur Verfügung, das sie mit Notizen ergänzen können. Außerdem erhalten sie zur Vertiefung einen Online-Zugang zu relevanten Vorträgen und weiterführender Literatur, die sie downloaden können.

Neben seiner Lehr- und Schulungstätigkeit berät Strahlenschutz Schütz zudem „Krankenhäuser, Institute und Praxen mit Röntgengeräten beim Optimieren ihrer Strahlenschutzkultur“. Außerdem hilft der Bildungs- und Beratungsanbieter ihnen auf Wunsch „beim Umsetzen der Strahlenschutzverordnung“ – unter anderem mit Audits der Strahlenschutzorganisation in ihrem Haus, die ihnen Verbesserungspotenziale aufzeigen. Außerdem führt er bei Bedarf auf die jeweilige Organisation abgestimmte Kurse für deren Strahlenschutzbeauftragte durch.

Nähere Info über die Strahlenschutzkurse und Strahlenschutz-Beratungsleistungen von Strahlenschutz Schütz, Lemgo, finden Interessierte auf der Webseite www.strahlenschutz-schuetz.de . Dort können sie sich, sofern gewünscht, auch unmittelbar für die Kurse anmelden.

