Herbst und Winter sind die idealen Zeiten für einen erfolgreichen Gebrauchtwagenverkauf in Hattingen

Bald werden die Motorräder und Cabriolets für den Winter eingemottet und die Fahrer steigen auf ihre Winter-Fahrzeuge um. Klassischerweise ist diese Zeit, in der es häufig regnet und die Menschen ihren Lebensmittelpunkt wieder mehr in den Indoor-Bereich verlegen, eine sehr gute Zeit für den Gebrauchtwagenverkauf. Im Herbst und Winter kann ein Gebrauchtwagenverkauf besonders erfolgreich sein. Wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, sein Altfahrzeug zu verkaufen, sollte jetzt tätig werden.

Warum steigt die Nachfrage nach Gebrauchtwagen in der kalten Jahreszeit?

Aufgrund der Tatsache, dass die Motorräder und Cabrios die kalte Jahreszeit geschützt untergestellt werden, benötigen ihre Fahrer nun Ersatzfahrzeuge. In diese Fahrzeuge wird in der Regel nicht viel Geld investiert, sodass jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neuer Gebrauchter angeschafft werden muss. Auch junge Menschen, die gerade erst ihren Führerschein erworben haben, werden sich nun vor dem Winter eher einen Gebrauchtwagen als ein neues Fahrzeug zulegen: Zu groß ist bei Glatteis die Gefahr von Schäden aufgrund fehlender Fahrpraxis. Allein schon aus diesen Gründen steigt die Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Hinzu kommen die Besitzer von Liebhaber-Fahrzeugen. Auch sie legen keinen Wert auf Schäden infolge von Streusalzen – also sehen auch sie sich nun auf dem Gebrauchtwagenmarkt um. Das ist auch der Grund dafür, dass sich nun insbesondere niedrigpreisige Fahrzeuge besonders gut verkaufen lassen. Die jetzigen Käufer sind zu einem großen Teil lediglich auf der Suche nach einem Fahrzeug, dass sie sicher durch den Winter bringt, während das Hauptfahrzeug geschont wird.

Auch der Autoankauf Hattingen ist als gewerblicher Autohändler ein guter Abnehmer beim Gebrauchtwagenverkauf – und das ganzjährig

Auf der Suche nach einem Abnehmer beim Gebrauchtwagenverkauf sollte neben privaten Abnehmern auch der Autoankauf Hattingen ins Auge gefasst werden. Der gewerbliche Autohändler bietet gegenüber dem Verkauf an Privatpersonen gleich mehrere Vorteile: Zum einen muss der Verkäufer nicht fürchten, aufgrund von versteckten Mängeln in Regress genommen zu werden und zum anderen entfallen die Wartezeiten, bis ein passender Käufer gefunden wurde. Der Autoankauf Hattingen trifft seine Kaufentscheidung direkt nach der Begutachtung des gebrauchten Fahrzeugs. Darüber hinaus beinhaltet jeder Kaufvertrag des gewerblichen Autohändlers einen ausdrücklichen Verzicht auf Sachmängelhaftung. Allein dieser Punkt kann für den am Gebrauchtwagenverkauf interessierten Besitzer viel Geld wert sein. Und zu guter Letzt ist ein Verkauf an den Autoankauf Hattingen schlicht und ergreifend einfach und praktikabel: Auf die Kontaktaufnahme folgen direkt die Bewertung sowie die Abgabe des Kaufangebots. Ist der Verkäufer einverstanden, so kommt es zum Verkauf. Der bisherige Besitzer des gebrauchten Fahrzeugs erhält eine Barzahlung und der gewerbliche Autohändler übernimmt die Abmeldung.

Unabhängig davon, welche Variante des Gebrauchtwagenverkaufs dem Besitzer attraktiver erscheint: In jedem Fall sollte er jetzt tätig werden und den Verkauf anstoßen: So gut wie in den kommenden Wochen wird er sein gebrauchtes Fahrzeug lange nicht mehr verkaufen können. In jedem Fall wird er – beim gewerblichen Autohändler wie auch beim privaten Käufer – von einem höheren Preis infolge des jetzt sehr aktiven Gebrauchtwagenmarktes profitieren.

