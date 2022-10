Die Preise sprechen für sich: der Autoankauf Menden

Die gut ausgebildeten Mitarbeiter rufen überzeugende Preise für alle auf, die ihren Gebrauchtwagen oder Unfallwagen verkaufen in Menden möchten.

Wer seinen Unfallwagen oder in die Jahre gekommenen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, erhofft sich einen guten Preis. Der Autoankauf Menden ist ein perfekter Partner, um diese Hoffnung zu realisieren.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Neuwagen zu kaufen, empfindet das Angebot des Händlers, den Gebrauchtwagen in Zahlung zu nehmen, in der Regel zunächst als ausgesprochen attraktiv. Schließlich stellt die Inzahlungnahme eine sehr komfortable Möglichkeit dar, das Altfahrzeug ohne jeden Aufwand loszuwerden. Auf den zweiten Blick ist diese Option allerdings in aller Regel nicht besonders vorteilhaft. Den maximal für den Gebrauchtwagen zu erzielenden Kurs erhält man tatsächlich bei dieser Variante in den seltensten Fällen. Rechnet man die Rabatte für den Neuwagen hinzu, die durch die geschwächte Verhandlungsposition beim Händler verloren gehen, kann am Ende eine recht große Geldsumme verschenkt worden sein – und das nur für ein wenig Bequemlichkeit. Dabei bietet sich ein anderer, nahezu ebenso einfacher Weg an, den Gebrauchtwagen oder Unfallwagen zu verkaufen: Der Verkauf an den Autoankauf Menden. Der PKW Ankauf fährt auf Anfrage zu seinem Kunden und leistet den Kaufpreis direkt vor Ort mittels Barzahlung. Auf diese Weise ist der Kunde beim Neuwagenhändler in der Lage, eine höhere Anzahlung zu leisten. Damit spart er nicht nur im Falle einer Finanzierung Zinsen, sondern verbessert darüber hinaus seine Verhandlungsposition entscheidend. Bei einer Inzahlungnahme hingegen steht er als Empfänger eines Services in der Defensive und wird es sehr schwer haben, die von ihm ins Auge gefassten Vergünstigungen zu erreichen. Ein tatsächliches Interesse an dem Gebrauchtwagen, der infolge der Inzahlungnahme in den Besitz des Neuwagenhändlers übergeht, gibt es tatsächlich nicht, da der Neuwagen-Handel im Mittelpunkt des Interesses steht. Die Inzahlungnahme stellt lediglich ein Werkzeug dar, um die Kaufschwelle des Interessenten zu senken und den Neuwagen ohne nennenswerte Nachlässe verkaufen zu können.

Das Kerngeschäft des Autoankauf Menden ist der Ankauf von PKW aller Art – auch Unfallwagen lassen sich hier zu guten Konditionen verkaufen

Im Gegensatz zum Neuwagenhändler stellt der Ankauf und Verkauf von gebrauchten PKW den Geschäftsmittelpunkt des Autoankauf Menden dar. Aufgrund ausgezeichneter Export-Verbindungen ist der Autoankauf Menden stets an „neuen“ Gebrauchtwagen interessiert, weshalb er auch eine ausgezeichnete Adresse für all diejenigen darstellt, die ihren Unfallwagen zu guten Konditionen verkaufen möchten. Die beim Autoankauf Menden zu erzielenden PKW Ankaufpreise sind beim Händler, dessen Schwerpunkt auf dem Verkauf von Neuwagen liegt, in aller Regel nicht zu realisieren. Um den Verkauf anzustoßen, genügt ein kurzes Telefonat. Schon kurze Zeit später wird ein Mitarbeiter beim Kunden eintreffen, um den Gebrauchtwagen oder Unfallwagen, den der Kunde verkaufen möchte, zu bewerten. Zu diesem Termin sollten alle Papiere bereitliegen. Auf diese Weise kann der Verkauf schnellstmöglich abgewickelt werden. Nach der Bewertung selbst und der Einsicht der Papiere nennt der Autoankauf Menden seinen Preis. Überzeugt den Kunden das Angebot des Händlers, so kommt im Handumdrehen der Kaufvertrag zustande und der Kunde erhält den Kaufpreis direkt nachdem die Unterschriften geleistet wurden. Da der Autoankauf Menden anschließend sämtliche Formalitäten übernimmt, kann der Kunde sich nun direkt dem Kauf seines Neuwagens widmen.

Kurzzusammenfassung

Eine Inzahlungnahme beim Kauf eines Neuwagens ist meist nur auf den ersten Blick die beste Wahl, wenn man vorher seinen Gebrauchtwagen oder sogar Unfallwagen verkaufen möchte. Die Leistung geht im Prinzip immer zu Lasten der Verhandlungspostion. Will man dies vermeiden, empfiehlt sich der Verkauf an den Autoankauf Menden.

